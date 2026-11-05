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Nevşehir'de jandarmayı hedef alan bilgi paylaşım ağına müdahale: üç kişi gözaltında

Nevşehir'de trafik ve asayiş uygulama noktalarını paylaştığı belirlenen 1.024 kişilik WhatsApp grubuna operasyon yapıldı; üç yönetici gözaltına alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de jandarmayı hedef alan bilgi paylaşım ağına müdahale: üç kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yapılan trafik ve asayiş uygulamaları ile denetim noktalarının bilgilerini paylaşan bir WhatsApp grubu tespit etti. Söz konusu 'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu'nda 1.024 kişinin bulunduğu belirlendi.

Grubun paylaşımlarının içeriği:

İncelemede, grubun kolluk kuvvetlerinin trafik ve asayiş uygulama noktaları, seyir faaliyetleri ve aranan şahıslara ilişkin bilgileri paylaştığı saptandı. Jandarma, bu tür paylaşımların suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azalttığını değerlendirdi.

Gözaltılar ve hukuki süreç:

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda, grubun yöneticileri olduğu belirlenen F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YAPILAN TRAFİK VE ASAYİŞ UYGULAMALARI İLE DENETİM...

NEVŞEHİR’DE JANDARMA EKİPLERİ, KENT GENELİNDE YAPILAN TRAFİK VE ASAYİŞ UYGULAMALARI İLE DENETİM NOKTALARININ BİLGİLERİNİ PAYLAŞAN BİN 24 KİŞİLİK WHATSAPP GRUBUNA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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