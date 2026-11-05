Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: 1 yaralı

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu kaza kayıt altına alındı:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde gerçekleşti. Görüntülere göre kavşakta kontrolün kaybolduğu çarpışmada bir kişi yaralandı.

Kaza anı ve güvenlik kamerası kayıtları:

Kamera kayıtlarında, 42 ZP 716 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği ve bu sırada Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan 35 AEH 245 plakalı otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta hasar oluşurken, araçta yolcu olarak bulunan Murat Ş. yaralandı.

Olay yerindeki müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin görgü ve kamera kayıtları inceleniyor.

Yetkililer, kırmızı ışık ihlallerinin trafik güvenliği açısından büyük risk oluşturduğuna dikkat çekiyor; kazada adı geçen sürücülerin ve araçların bilgileri, olay tutanağına geçirildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ SONUCU MEYDANA GELEN VE GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYESİNE YANSIYAN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.