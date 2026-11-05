Kamyonetin damperi elektrik hattına temas etti, 18 yaşındaki genç yaralandı

Kamyonetin damperi yükselirken elektrik hattına temas iddiası

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Öz Burçak Sokak’ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen olayda, tesis içinde bulunan kamyonetin damperi yükseldiği sırada elektrik hattına değdiği öne sürüldü. Olay anında aracın yanında bulunan 18 yaşındaki V.K., iddiaya göre akıma kapılarak yaralandı.

olay anı ve yerinde tespitler:

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, sağlık kuruluşuna sevk edildi. Yaralanan kişinin çevredekiler tarafından hızla ambulansa alındığı ve olayın geri dönüşüm tesisinde gerçekleştiği kaydedildi. Olayın kesin nedenine ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

müdahale ve sağlık durumu:

V.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, genç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İlke olarak benzer iş yerlerinde vinç, damper gibi hareketli ekipmanların çevresinde yüksek gerilim hatlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENÇ YARALANDI.