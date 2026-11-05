itfaiye balkondan girdi, uyuyor sandıkları kişi koltukta bulundu

Aydın'da ihbar sonrası ekipler eve yönlendirildi

Olay, Girne Mahallesi 2176 Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 12.00 sıralarında yaşandı. Üç katlı binanın son katında oturan ve kalp hastası olduğu öğrenilen S.K.K.'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan daireye ulaştı. İtfaiye ekiplerinin balkona çıkması ve içeriye bakmasıyla birlikte, iddia edildiği gibi bir sağlık olayı olmadığı; S.K.K.'nın evin oturma odasında koltukta uyur halde bulunduğu anlaşıldı.

Yakınların tepkisi ve rahatlama:

Aniden karşısında itfaiye ekiplerini gören S.K.K. şaşkınlık yaşadı. Ardından balkona çıkarak yakınlarına seslendi ve iyi olduğunu belirtti. Durumu gören yakınları, haber alamama endişesinin ardından bir rahat nefes aldı. Olay sırasında polis ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Yetkililer, benzer ihbarlarda ekiplerin hızlı hareket ederek hem olası acil durumlara müdahale ettiğini hem de yanlış anlamaları en kısa sürede giderdiğini belirtti.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE YAKINLARININ HABER ALAMAYARAK HAYATINDAN ŞÜPHELENDİĞİ ŞAHIS İÇİN İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ ALARMA GEÇERKEN, ŞAHSIN EVDE UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI.