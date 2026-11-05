Dolar 50,0443 +0,04%
Euro 56,2803 +0,05%
Bist 11.448,97 -0,25%
Altın Gram 6.672,52 +1,82%
EUR/USD 1,1225 -0,09%
Brent Petrol 96,15 +1,62%
--°

itfaiye balkondan girdi, uyuyor sandıkları kişi koltukta bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kalp hastası S.K.K.'dan haber alamayan yakınları 112'yi aradı; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri balkondan girince şahsın koltukta uyuduğu ortaya çıktı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

itfaiye balkondan girdi, uyuyor sandıkları kişi koltukta bulundu

Aydın'da ihbar sonrası ekipler eve yönlendirildi

Olay, Girne Mahallesi 2176 Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 12.00 sıralarında yaşandı. Üç katlı binanın son katında oturan ve kalp hastası olduğu öğrenilen S.K.K.'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan daireye ulaştı. İtfaiye ekiplerinin balkona çıkması ve içeriye bakmasıyla birlikte, iddia edildiği gibi bir sağlık olayı olmadığı; S.K.K.'nın evin oturma odasında koltukta uyur halde bulunduğu anlaşıldı.

Yakınların tepkisi ve rahatlama:

Aniden karşısında itfaiye ekiplerini gören S.K.K. şaşkınlık yaşadı. Ardından balkona çıkarak yakınlarına seslendi ve iyi olduğunu belirtti. Durumu gören yakınları, haber alamama endişesinin ardından bir rahat nefes aldı. Olay sırasında polis ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Yetkililer, benzer ihbarlarda ekiplerin hızlı hareket ederek hem olası acil durumlara müdahale ettiğini hem de yanlış anlamaları en kısa sürede giderdiğini belirtti.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE YAKINLARININ HABER ALAMAYARAK HAYATINDAN ŞÜPHELENDİĞİ ŞAHIS İÇİN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE YAKINLARININ HABER ALAMAYARAK HAYATINDAN ŞÜPHELENDİĞİ ŞAHIS İÇİN İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ ALARMA GEÇERKEN, ŞAHSIN EVDE UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahte içki operasyonlarına 121 şüpheli: çok sayıda etil alkol ve imalathane ele...
images

Amca mahkemede: 'gazi'ye kendimi korumak için ateş ettim, çok pişmanım
images

Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi
images

Hatay'da sağanakta dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Almanya kadrosunda Beşiktaşlı file bekçisi Alexander Nübel

Van ustalarından araç sahiplerine kışa hazırlık çağrısı

Efeler'de can dostlara modern yaşam: Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı...

İncirliova’da yeni dönem: ilçenin ilk kadın karakol komutanı göreve başladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam