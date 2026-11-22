Ziyaretlerin kapsamı ve amaçları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin ailelerini düzenli olarak ziyaret ederek, öğrencilerin akademik durumlarını ve evdeki çalışma koşullarını yakından takip ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Anamur’dan Tarsus’a kadar 21 farklı noktada rehber ve branş öğretmenleri tarafından yürütülen ziyaretlerde okul, kurs merkezi ve aile arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın nasıl ilerlediği:

Ekim ayından bu yana yaklaşık bin veliye ulaşan ekipler, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tüm öğrencilerin ailelerini ziyaret etmeyi amaçlıyor. Ziyaretlerde öğrencilerin ders başarıları hakkında ailelere bilgi veriliyor; aynı zamanda evdeki çalışma ortamları değerlendiriliyor ve gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Öğrenciler deneme sınavları, kaynak kitaplar, birebir etütler ve çeşitli eğitim materyalleriyle sınava hazırlanıyor.

Aile ve kurs merkezlerinden geri bildirimler:

Karacailyas Kurs Merkezi Sorumlusu İmge Palamut ziyaretlerin hem öğrenci hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtirken, "Öğrencilerimizin performansları hakkında velilerimize bilgi veriyoruz. Aynı zamanda ders çalışma ortamlarına bakıyoruz. Hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin yanında olduğumuzu göstermiş oluyoruz" sözlerine yer verdi.

Kurs merkezinden 2 yıldır yararlanan kızı Hiranur’un başarısının arttığını söyleyen anne Emine Erdimez, ücretsiz hizmetten duydukları memnuniyeti aktardı ve çocuğunun ortalamasının 80’den 90’a yükseldiğini belirtti. Erdimez, "Kurs merkezi olmasaydı kızımı dershaneye gönderemezdik. Çocuğum iyi bir eğitim görüyor" dedi.

Belediye yetkilileri, ziyaretlerin aile-okul-kurs merkezi işbirliğini güçlendirerek öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine doğrudan katkı sağladığını vurguluyor ve uygulamanın yıl sonuna kadar genişletileceğini bildiriyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEME KURS MERKEZLERİNDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİ ZİYARET EDEREK, ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK DURUMLARINI VE EVDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR.