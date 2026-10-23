Ailelerle dijital güvenlik: Engelsiz Yaşam Merkezi'nde internet eğitimi

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seminer özeti:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Özel Gereksinimli Bireylerde Güvenli İnternet Kullanımı ve Ailenin Rolü" başlıklı seminerde, özel gereksinimli bireylerin dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler ve ailelerin alabileceği önlemler ele alındı. Etkinlikte, hem bilgilendirici sunumlar hem de soru-cevap bölümleri yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim, belediyenin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının bir parçası olarak planlandı ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildi.

Uzman konuşması ve temel mesajlar:

Semineri yöneten Uzman Psikolog Dila Aslan Öz, internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına vurgu yaptı. Öz, özel gereksinimli bireylerin dijital ortamlarda korunması için ailelerin rolünü öne çıkararak 'Güven ilişkisini önceden kurmalıyız' mesajını paylaştı. Etkinlikte, sınırların belirlenmesi, yaşa uygun mahremiyet eğitimi ve çocuklarla sağlıklı iletişim kurma yöntemleri detaylandırıldı.

Öz ayrıca ebeveynlerin çocuklarının sosyal çevrelerini ve kullandıkları platformları takip etmesinin önemini aktardı; dijital ortamlarda karşılaşılabilecek sözlü ve yazılı taciz, kişisel bilgilerin paylaşımı ve güvenlik açıklarına karşı alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Velilerin deneyimleri ve geri bildirimleri:

Seminere katılan veliler, verilen bilgilerin günlük yaşamdaki uygulamalara dönüştürülebilir olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Velilerden Şenay Küçüksaat, seminerin hem özel gereksinimli çocuğuyla hem de diğer çocuklarıyla iletişimine katkı sağladığını söylerken, Berrin Tulumbacı dijital ortamda tacize karşı korunma bilgilerini önemli buldu.

Meryem Baybatmaz ise seminerde edindiği bilgilerin torunlarıyla iletişiminde yol gösterici olacağını ifade etti. Etkinlikte ailelerin soruları yanıtlanırken deneyim paylaşımı da teşvik edildi ve pratik öneriler sunuldu.

Belediyenin düzenlediği bu tür eğitimlerin, özel gereksinimli bireylerin dijital güvenliğini artırmaya yönelik farkındalık oluşturduğu ve ailelerin konuya ilişkin bilgi düzeyini güçlendirdiği vurgulandı. Katılımcıların talepleri doğrultusunda benzer içerikli çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDE, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN SEMİNERDE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI, SOSYAL MEDYA RİSKLERİ, MAHREMİYET EĞİTİMİ VE EBEVEYN-ÇOCUK ARASINDAKİ GÜVEN İLİŞKİSİ ELE ALINDI.