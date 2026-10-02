Aileye nefes, çocuğa güven: Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi hayatı kolaylaştırıyor

Merkez ve hizmet anlayışı:

Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çatısı altında, Mimarsinan Parkı içinde hizmet veriyor. Merkezi, zihinsel yetersizlik, down sendromu, otizm spektrum bozukluğu ve bilişsel gelişim geriliği tanısı bulunan 4-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik çalışmalarla yapılandırılmıştır. Merkez, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında açık olup, eğitim dönemleri kadar tatil süreçlerinde de aktif kalıyor.

eğitim programları ve uygulama biçimi:

Merkezde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde bireysel gereksinimlerine göre planlanan programlara katılıyor. Uygulanan modelde oyun temelli etkinlikler, sosyal faaliyetler ve eğlence odaklı çalışmalar ön planda tutuluyor. Bu yaklaşımla çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine somut katkılar sağlanırken, her çocuğun engel türü ve gelişim alanları dikkate alınarak kişiselleştirilmiş hedefler belirleniyor. Güvenli ve destekleyici ortam, çocukların akran etkileşimleriyle sosyal becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor.

aileler için destek ve toplumsal etkisi:

Merkezin sunduğu hizmet yalnızca çocukların gelişimini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda ailelere düzenli bir sosyal destek mekanizması sunuyor. Yoğun günlük hayat içinde çocuklarını güvenle emanet edebilen veliler, kişisel ihtiyaçlarına zaman ayırma fırsatı buluyor. Bu destek, ailelerin yükünü hafifletirken toplumda özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan odaklı belediyecilik vizyonu doğrultusunda yürütülen merkez, sunduğu nitelikli eğitim ve etkinlik programlarıyla bölgede örnek bir sosyal hizmet uygulaması olarak değerlendiriliyor. Velilerden gelen olumlu geri bildirimler, merkezin hem hizmet kalitesi hem de toplumsal etki açısından önemini ortaya koyuyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN YÜKSEL ATEŞ ENGELSİZ ÇOCUK EVİ; ÖZEL İHTİYAÇLI ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE DESTEK OLURKEN AİLELERE DE ÖNEMLİ BİR SOSYAL DESTEK SAĞLIYOR.