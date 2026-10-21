AK Parti Bilecik yeni dönem yol haritasını netleştirdi

il yürütme kurulu toplantısında değerlendirmeler:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Haftalık Olağan İl Yürütme Kurulu Toplantısı'nda kent genelinde yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri, saha raporları ve yürütülen projeler üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Görüşmeler sırasında, yakın zamanda tamamlanan ve devam eden faaliyetlerin etkileri ile tespit edilen ihtiyaç alanları ele alındı. Mevcut çalışmalardaki güçlü ve zayıf yönler tartışılarak önümüzdeki döneme ilişkin öncelikler sıralandı.

yeni dönem öncelikleri ve adımlar:

Toplantıda, planlanan faaliyetlerin zamanlaması, saha organizasyonu ve iletişim stratejileri üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, uygulamaya dönük somut adımların atılması için görev dağılımlarının netleştirilmesi gerektiğinde birleşti.

Toplantı metninde öne çıkan vurgu, birlik, beraberlik ve ortak akıl çerçevesinde hareket edilmesi oldu. Yönetim, Bilecik için belirlenen hedeflere aynı azim ve kararlılıkla ilerleme taahhüdünü yineledi.

Son bölümde Serkan Yıldırım, yapılan değerlendirmelerin yol haritasını şekillendirdiğini belirterek toplantının şehre hayırlı olması temennisinde bulundu ve önümüzdeki dönemde saha çalışmalarına ağırlık verileceğini duyurdu.

AK PARTİ BİLECİK’TE YOL HARİTASI BELİRLENDİ