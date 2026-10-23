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Kente 16,2 milyar tl'lik yatırım paketiyle 68 proje bir arada

Denizli Büyükşehir, 2024-2026 döneminde toplam 16,2 milyar TL yatırımla 68 projeyi hayata geçiriyor; 31 açılış, 17 temel ve 20 yeni proje müjdesi var.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Elif Demir

Kente 16,2 milyar tl'lik yatırım paketiyle 68 proje bir arada

Denizli büyükşehir 2024-2026 döneminde 68 projeyi tanıtıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024-2026 yıllarını kapsayan dönemde toplam 16,2 milyar TL tutarındaki yatırım programını toplu açılış ve temel atma töreniyle kamuoyuna sunuyor. Kent genelinde hayata geçirilen ve planlanan 68 proje, altyapıdan kültürel yatırımlara, sosyal hizmetlerden spor ve yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

proje dağılımı ve maliyetler:

Tören kapsamında 31 proje için açılış yapılacak, açılışı gerçekleştirilecek projelerin toplam maliyeti 7,5 milyar TL olarak bildirildi. Bunun yanı sıra 17 projenin temeli atılacak; temele ilişkin yatırımların tutarı 2,7 milyar TL olarak açıklandı. Etkinlikte ayrıca kente yeni kazandırılacak 20 projenin müjdesi verilecek ve bu projelerin toplam yatırım bedeli 6 milyar TL olarak belirtildi.

her kesime dokunan yatırımlar:

Belediye yetkilileri, programın toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde planlandığını vurguluyor. Sunulan projeler arasında sosyal belediyecilik uygulamaları, kültür ve sanat alanına katkı veren düzenlemeler, kentin ekonomik ve sosyal dokusuna kalıcı katkı sağlayacak altyapı çalışmaları yer alıyor. Yetkililer, bu yatırımların kent yaşamında hem kısa vadeli istihdam hem de uzun vadeli sürdürülebilir gelişme hedeflerine hizmet edeceğini ifade ediyor.

tören bilgileri ve başkanın daveti:

Toplu açılış ve temel atma töreni, 25 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Gazi Bulvarı Merkez Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, görev süreleri boyunca kent için kalıcı çözümler üretme hedefiyle çalıştıklarını belirterek tüm hemşehrilerini törene davet etti.

Başkan Çavuşoğlu, etkinlikle ilgili olarak "Denizli’miz için hayal ettiğimiz geleceği, halkımızla birlikte adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Projelerimizi ihtiyaç sahibinin, üretenin ve bu kente gönül veren herkesin yüzünü güldürecek şekilde tasarlıyoruz. Açılışını yapacağımız 31 eserimiz, temelini atacağımız 17 projemiz ve hemşehrilerimize müjdesini vereceğimiz 20 projemizle dev bir yatırımı şehrimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük coşkuya ortak olmak üzere, 25 Ekim Pazar günü saat 15.30’da düzenleyeceğimiz törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Belediyenin açıkladığı program, kent planlaması ve kamu yatırımları açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor; verilen tarihte düzenlenecek tören, projelerin halka tanıtılacağı ve önümüzdeki dönemin somut adımlarının paylaşılacağı merkezi bir etkinlik olacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2024-2026 YILLARI ARASINDA TOPLAM 16,2 MİLYAR TL YATIRIM BEDELİYLE...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2024-2026 YILLARI ARASINDA TOPLAM 16,2 MİLYAR TL YATIRIM BEDELİYLE HAYATA GEÇİRİLEN VE PLANLANAN 68 PROJEYİ TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİYLE KENTE KAZANDIRIYOR. TAMAMLANAN 31 PROJENİN AÇILIŞININ YAPILACAĞI, 17 PROJENİN TEMELİNİN ATILACAĞI TÖRENDE, 20 YENİ PROJENİN DE MÜJDESİ VERİLECEK. BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, 25 EKİM PAZAR GÜNÜ SAAT 15.30’DA GAZİ BULVARI MERKEZ KAPALI SPOR SALONU ÖNÜNDE DÜZENLENECEK TÖRENE TÜM DENİZLİLİLERİ DAVET ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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