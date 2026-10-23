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Bakan Abdulkadir Uraloğlu Çankırı'da Orta-Şabanözü yolunda incelemelerde bulundu

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı programı kapsamında yapımı süren Orta-Şabanözü yolunda inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Çankırı'da Orta-Şabanözü yolunda incelemelerde bulundu

Ulaştırma bakanı Çankırı ziyaretinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'ya gerçekleştirdiği program kapsamında yapımı devam eden Orta-Şabanözü yolunda saha incelemesi yaptı. Çalışma alanını gezen Uraloğlu, sorumlu yetkililerden proje ile ilgili bilgiler aldı ve şantiyedeki ilerlemeyi yerinde takip etti.

İnceleme sırasında yapılan tespitler:

Saha ziyareti esnasında yol inşaatının genel gidişi, uygulama süreçleri ve güvenlik önlemleri değerlendirildi. Bakan Uraloğlu, yetkililerle görüşerek mevcut durum hakkında bilgi aldı ve projede kaydedilen aşamaları yerinde inceledi.

Projenin yerel etkileri:

Yerinde takip edilen çalışmaların, Orta-Şabanözü yolunun hizmete girmesiyle bölge içi ulaşımda iyileşme ve erişilebilirlik artışı sağlaması bekleniyor. İncelemelerin projenin planlandığı şekilde sürmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.

Uraloğlu, Çankırı programına diğer ziyaret ve temaslarla devam etti.

BİR DİZİ PROGRAMA KATILMAK İÇİN ÇANKIRI’YA GELEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU...

BİR DİZİ PROGRAMA KATILMAK İÇİN ÇANKIRI’YA GELEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, YAPIMI DEVAM EDEN ORTA-ŞABANÖZÜ YOLUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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