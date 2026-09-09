AK Parti heyeti Sarıkamış'ta yatırımları ve teşkilat çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti heyeti Sarıkamış programını tamamladı

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile birlikte hareket eden heyet, ilçe merkezinde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ve kırsal alanlardaki saha incelemeleriyle kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Programa AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ve teşkilat mensupları katıldı.

Teşkilat toplantısı ve değerlendirmeler:

İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları ve sahadan gelen talepler masaya yatırıldı. Toplantıda vatandaş beklentileri, yerel hizmetlerin öncelikleri ve teşkilatın saha organizasyonu değerlendirildi. Çalkın, Sarıkamış'ın parti için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak ilçeye yönelik hizmetlerin ve yatırımların artırılması yönünde kararlılık mesajı verdi.

Saha incelemeleri ve yürütülen projeler:

Heyetin ilk saha durağı Şehitemin-Belencik-Geçikmez Grup Köy Yolu oldu. Yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğundaki grup köy yolunda devam eden yapım çalışmaları yerinde incelendi ve yetkililerden bilgi alındı. Heyet, yolun tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtti.

Mescitli Köyü'nde gerçekleştirilen dere ıslahı projesi de program kapsamında incelendi. Çalışmaların mevcut durumuna ilişkin yetkililerden bilgiler alındı ve köy halkıyla görüşülerek altyapı, ulaşım ve yerel hizmet talepleri not edildi.

Harmanlı Köyü'nde ise yapımı tamamlanan 3,5 kilometrelik köy yolu hizmete sunuldu. Tamamlanan yolun köy halkının günlük ulaşımını kolaylaştıracağı, yaşam kalitesini artıracağı ifade edildi.

Vatandaşla buluşma ve iletilen talepler:

Çalkın ve beraberindeki heyet köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Sarıkamış'ın tarihi ve manevi önemine dikkat çeken Çalkın, şehitliklerin bulunduğu bölgede hizmetlerin önemine vurgu yaparak Şehitler diyarı Sarıkamış'ın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Aktarılan talepler ilgili birimlere iletilmek üzere kayda geçirildi.

Programın sonunda Adem Çalkın; hizmetlerin ilçe merkezleriyle sınırlı kalmayacağını, köylerde de yatırımların sürdürüleceğini ve amaçlarının Kars'ın tüm ilçelerinde yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı. Çalkın'ın mesajı özetle Her köye, her haneye ulaşarak ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözümler üretmek şeklinde ifade edildi.

AK PARTİ HEYETİNDEN SARIKAMIŞ’TA GÖVDE GÖSTERİSİ: TEŞKİLAT BULUŞMASI VE YATIRIMLAR SAHADA İNCELENDİ(KARS-İHA)