Erzurum tanıtım günlerinde eğitim yatırımları ve sosyal medya uyarısı

Erzurum tanıtım günlerinde bakan tekin'den eğitim ve toplumsal dayanışma vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 12. Erzurum Tanıtım Günleri programına katılarak hem kentin kültürel zenginliğine vurgu yaptı hem de eğitim yatırımları ile sosyal medya içeriklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Program mehter takımı, şiir dinletisi ve Erzurum yöresel halk oyunları gösterileriyle başladı; Tekin, etkinlikteki konuşmasında kentin birlik ve dayanışma örneği olduğunu söyledi.

Erzurum'un kültürel ve sivil yapılarına dikkat:

Bakan Tekin, Erzurum'un farklı kimlikleri barındıran yapısının Türkiye için örnek teşkil ettiğini belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının şehir hayatındaki merkezi rolüne dikkat çeken Tekin, hemşehri birliklerinin bu dayanışma kültüründe belirleyici olduğunu ifade etti. Federasyonların ve derneklerin kurulmasının ve sürdürülmesinin zorluğuna işaret eden Tekin, bu emeklerin toplumsal dayanışma açısından önemine vurgu yaptı.

Eğitim altyapısına yönelik somut adımlar:

Erzurum'un eğitim altyapısını güçlendirecek projeleri de açıklayan Bakan Tekin, Türkiye genelinde açılması planlanan 7 gastronomi lisesinden ilkinin Erzurum'da hayata geçirileceğini bildirdi. Tekin, bu okulun kentin kültürünü ve gastronomi mirasını yansıtacak bir eğitim modeli sunacağını söyledi. Ayrıca, özel eğitim gereksinimi olan bireylere yönelik çalışmalar kapsamında kentte kurulacak kampüslerden birinin, 20 özel eğitim kampüsünden biri olarak planlandığını ve bunun bir sonraki eğitim öğretim yılına kadar yetiştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bakan Tekin ayrıca spor camiasına yönelik mesajlar da verdi; Erzurumspor'un ilçenin önemli kulüplerinden biri olduğunu belirterek takıma sahip çıkılması çağrısında bulundu ve yeni stadyumun Süper Lig'e uygun bir atmosferde kullanılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

sosyal medya ve çocukların korunması:

Bakan Tekin, sosyal medyanın çocukların pedagojik ve akademik gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Tekin, alanda yapılan saha araştırmaları ve anketlerin, çocukların özellikle şiddet algısının sosyal medya deneyimleriyle şekillendiğini gösterdiğini belirtti. Bu nedenle içerik üreticileri ve yapımcı şirketlerin pedagojik hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Tekin, sosyal medyada yaşa uygun olmayan içeriklerin yol açtığı tahribatla ilgili olarak Bakanlık bünyesinde hukuki bir hazırlık olduğunu söyledi. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bir süreç hazırlığı içinde olduğunu aktaran Tekin, Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda özellikle sanal kumar gibi alanlarda çocuklara yönelik zararlı etkileri giderecek tedbirlerin masaya yatırıldığını kaydetti. Bakanlık, bu bağlamda sosyal medya platformlarına karşı hukuki adımlar atma hazırlığında olduğunu bildirdi ve platform üreticilerine insan hakları, mahremiyet ve temel haklara saygı çağrısında bulundu.

Program ve açıklamalar, Erzurum'un toplumsal dayanışma örneği ile eğitim ve çocuk güvenliği konularında atılması planlanan somut adımları ön plana çıkardı; Tekin, hem yerel aktörlerle hem merkezi düzeyde iş birliğiyle bu projelerin takipçisi olunacağını belirtti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN