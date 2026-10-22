Akademik birikim yatırım yönünü belirledi: BŞEÜ kampüslerinde doğalgaz dönüşümü tamamlandı

Doğalgaz dönüşümü ve yatırımın kapsamı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Osmaneli ve Gölpazarı kampüslerindeki eğitim-öğretim binalarının doğalgaz dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Bu çalışma ile katı yakıt kullanımına son verilerek daha verimli ve çevreye duyarlı ısıtma sistemlerine geçildi.

Projeye ayrılan yatırım bedeli 4 milyon 621 bin 517 TL olarak belirtildi. Gerçekleştirilen dönüşümün, modern kazan teknolojileri ve dış hava koşullarına göre ayarlanabilen otomasyon sistemleriyle birlikte binaların ısıtma performansını iyileştirmesi ve enerji tüketimini azaltması hedefleniyor.

Teknik ve çevresel kazanımlar:

Dönüşüm kapsamında katı yakıtlı ısıtma sistemleri yerine doğalgazlı sistemler kuruldu. Bu sayede işletme giderlerinde uzun vadeli kontrol, bakım maliyetlerinde düşüş ve daha stabil ısıtma sağlanması bekleniyor. Rektör Kaplancıklı, projenin hedefleri arasında karbon salımının azaltılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesinin bulunduğunu vurguladı.

Üniversite yönetimi, alınan önlemler sayesinde yıllık yaklaşık 58 ton katı yakıt kullanımının önüne geçilmesinin öngörüldüğünü belirtiyor. Bu azalma, hem çevresel hem de sağlık açısından öğrenciler ve çalışanlar için daha uygun bir kampüs ortamı anlamına geliyor.

Bilimsel veriden uygulamaya:

Kaplancıklı, altyapı yatırımlarının planlanmasında üniversitenin akademik birikiminin yol gösterici rol oynadığını ifade etti. Akademisyenlerin kampüs ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bulguların, enerji verimliliği ve kaynakların etkin kullanımı konularında yatırımların yönlendirilmesinde temel teşkil ettiği belirtildi.

Rektör, bilimsel bilgiyi uygulamaya aktarmanın çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kampüsler oluşturulmasına katkı sağladığını söyledi. Bu dönüşümün kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve eğitim-öğretim ortamlarının iyileştirilmesi açısından da önem taşıdığına dikkat çekildi.

Üniversite, Osmaneli ve Gölpazarı kampüslerinde tamamlanan doğalgaz dönüşümüyle enerji verimliliğini artırma ve çevresel etkileri azaltma hedeflerine yönelik somut bir adım atmış oldu. BŞEÜ yönetimi, akademik güç ile çevresel sorumluluğu birleştirerek benzer uygulamaları yaygınlaştırmayı planlıyor.

Öne çıkan noktalar: dönüşümün uygulandığı kampüsler: Osmaneli ve Gölpazarı; yatırım tutarı: 4 milyon 621 bin 517 TL; yıllık beklenen katı yakıt tasarrufu: yaklaşık 58 ton.

BŞEÜ AKADEMİK BİRİKİMİ KAMPÜS YATIRIMLARINA YÖN VERİYOR