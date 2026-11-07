İTÜ'lü mimarlar Küçükköy'ün mirasına akademik çözümler getirdi

buluşmanın odağı:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan Küçükköy Mahallesi'nin özgün kent kimliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencilerinin katkılarıyla değerlendirildi. Ayvalık Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede, öğrenci projelerinin tarihi yapıların sürdürülebilir korunması, geleneksel mimari dokunun yaşatılması ve kültürel mirasın yeniden canlandırılması konularına odaklandığı belirtildi.

öneriler ve yerel yönetim yaklaşımı:

Toplantıda, genç mimar adaylarının hazırladığı akademik öneriler yerel yönetim uygulamaları açısından tartışıldı. Değerlendirmede; koruma stratejilerinin kent ölçeğine uyarlanması, mevcut yapı stokunun belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarma süreçlerinde bilimsel çalışmaların rolü ön plana çıktı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Üniversitelerle iş birliğini önemsiyoruz" sözleriyle akademik katkının önemine vurgu yaptı ve benzer iş birliklerinin sürdürüleceğini ifade etti.

geleceğe taşınan miras perspektifi:

Görüşme, yalnızca projelerin sunulmasıyla sınırlı kalmadı; yerel uygulamalara dönük önerilerin izleme ve pilot uygulama aşamalarına alınmasının yolları da ele alındı. Bu süreç, Küçükköy'ün tarihî kimliğinin korunması ve bölgenin özgün mimari dokusunun yaşatılması için hem eğitim hem de uygulama boyutunda kalıcı katkı sağlamayı hedefliyor. Başkan Ergin, öğrencilere gösterdikleri emek için teşekkür ederek eğitim ve meslek yaşamlarında başarı diledi.

İTÜ’LÜ GENÇ MİMARLARDAN KÜÇÜKKÖY’ÜN KÜLTÜREL MİRASINA AKADEMİK KATKI