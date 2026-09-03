Akbank 26 ticari merkeze uzanan ağla tüzel müşterilere bütüncül hizmet sunmayı hedefliyor

Akbank ticari bankacılıkta yeni bir hizmet modeliyle sahada

Akbank, tüzel müşterilere yönelik ticari bankacılık hizmetlerini "Ticari Merkez" modeliyle yeniden yapılandırıyor. Banka, klasik şube modelinin ötesinde bir organizasyon tasarlayarak farklı uzmanlıkları tek bir hizmet yapısı altında topluyor. Modelin ilk örneği; Avrupa Ticari Merkez olarak ağustos ayında İstanbul'da hizmete açıldı.

Bankanın açıklamasına göre yeni düzenleme, müşterilere daha hızlı, koordineli ve bütüncül çözümler sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede Akbank, müşterilerin sektör, bölge ve büyüme hedeflerini birlikte değerlendirerek ihtiyaca uygun çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Modelin organizasyonu ve ekip yapısı:

Yeni yapılanmada hizmetler, merkez müdürleri, lider danışmanlar ve müşteri temsilcilerinden oluşan uzman ekipler tarafından yürütülecek. Bu ekipler ortak bilgi ve deneyimlerini müşteriye aktararak finansal ihtiyaçları uçtan uca ele alacak. Banka, farklı disiplinlerden uzmanların aynı ekip içinde buluşmasının müşteriye değer yaratacağını vurguluyor.

Bu yapı sayesinde, tüzel müşteriler karar süreçlerinde hız kazanırken, bölgesel dinamikler ve sektör ihtiyaçları eş zamanlı değerlendirilebilecek. Akbank, bu yaklaşımın müşteri ilişkilerinde derinleşme, yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme için alan açacağını belirtiyor.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Akbank, 2027 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde toplam 26 Ticari Merkeze ulaşmayı planlıyor. Hedef iller arasında Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Adana, Gaziantep ve Bursa başta olmak üzere büyük ve bölgesel merkezler yer alıyor. Banka, bu ağla tüzel müşterilere daha yakın bir hizmet sunmayı ve ticari bankacılıkta yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyor.

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, yapılanmaya ilişkin değerlendirmesinde: "Ticari Merkez modelimizle müşterilerimizin büyüme yolculuğuna daha yakından eşlik edeceğiz" ifadelerini kullandı. Atik ayrıca, ticaretin hızla değiştiği bir ortamda müşterilerin sektörlerini bilen, ihtiyaçlarını anlayan ve farklı çözümleri bir araya getirebilen bir bankacılık ortağı beklentisini vurguladı.

Bankanın açıklaması, yeni modelin yalnızca ürün sunumunu değil; ekip sinerjisi, ortak çalışma kültürü ve danışmanlık gücünü de ön plana çıkaracağını belirtiyor. Bu sayede müşteri ilişkilerinde uyum ve etkililik artacak, tüzel müşterilerin finansal yolculuklarına daha kapsayıcı destek sağlanacak.

AKBANK TİCARİ BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZLEM ATİK