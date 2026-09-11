Ayvalık'ta yeni sezon bereketi: yılın ilk zeytinleri dualarla hasat edildi

Etkinlik ve katılımcılar:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytin ve zeytinyağı sezonunun açılışı bu yıl da törenle yapıldı. Türkiye’nin önemli ihracatçılarından uluslararası ödüllü Köklü Zeytincilik tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Yılın İlk Zeytin Hasat Etkinliği, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Törenin ev sahipliğini yapan isimler arasında Mustafa Kürlek, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yer aldı.

Etkinlikte, Mustafa Kürlek’e ait zeytinlikte toplanan sezonun ilk zeytinleri dualarla hasat edildi. İlk mahsul sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü ve üretilen yeni sezon yağının tadımı konuklara ikram edildi.

Rekolte beklentisi ve üretim rakamları:

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Türkiye’de yaklaşık 200 milyon zeytin ağacı bulunduğunu hatırlatarak, bu sezonun zeytinde bir "var yılı" olduğunu söyledi. Kürlek, ülke genelinde zeytinyağı rekoltesinde yeni bir rekora işaret ederek 400 bin ton zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminde 750 bin ile 800 bin ton aralığında bir üretim beklendiğini aktardı. Kürlek, bu artışı hem iç pazarda hem ihracatta değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da bölgenin zeytin üretimindeki yerinin önemine dikkat çekerek, kent genelinde yıllık üretimin genelde 25 bin ile 30 bin ton arasında olduğunu ve bu yıl yağışların ardından rekoltenin 40 bin ton civarında olmasının beklendiğini söyledi. Ustaoğlu ayrıca Ayvalık başta olmak üzere çok sayıda ilçede zeytin üretiminin sürdüğünü ve üretiminin büyük kısmının zeytinyağına ayrıldığını belirtti.

İhracat, destekleme primi ve sahtecilik:

Kürlek, üretimin bol olmasının fiyatlara olumlu yansıması halinde iç piyasada ve uluslararası pazarlarda talebin artabileceğini belirtti. Üreticilerin zeytinyağı destekleme primini beklediğini söyleyen Kürlek, İspanya'da uygulanan yaklaşık 65 cent destekleme priminin Türkiye'de de uygulanmasının maliyetleri hafifletebileceğine dikkat çekti.

İhracat açısından ise ABD'de uygulanan ek verginin rekabet gücünü etkilediğini ifade eden Kürlek, ABD tarafında getirilen yaklaşık %12,5 ek verginin ihracatçıları zorladığını belirtti. Ayrıca Türkiye'de kişi başı yıllık zeytinyağı tüketiminin yaklaşık 2 litre seviyesinde olduğuna dikkat çekildi; bu oranın Akdeniz ülkeleriyle karşılaştırıldığında hâlâ düşük olduğu vurgulandı.

Etkinlikte öne çıkan bir diğer konu ise sahtecilik sorunu oldu. Kürlek, zeytinyağında sahteciliğin sektörün "kanayan yarası" olduğunu ifade ederek, tüketici güvenini yeniden tesis etmek için özellikle eğitim, okul programları ve kamu spotlarıyla bilinçlendirme çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Program, yılın ilk zeytinlerinin sıkılarak yağa dönüştürülmesi ve üretilen ilk zeytinyağının misafirlere sunulmasıyla sona erdi. Katılımcılar yeni hasat sezonunun üreticiler ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞININ EN ÖNEMLİ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDE, 2026/2027 SEZONUNUN İLK ZEYTİN HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.