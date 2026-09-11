Sivas'ta ulaşım aksına yeni yatırım: belediye benzinliği ve kafeteryanın temeli atıldı

Sivas Belediyesi’nin kent merkezine kazandıracağı yeni yatırım için ilk kazma vuruldu. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde hayata geçirilecek tesisin temel atma töreni yapıldı. Projenin, bölgenin ulaşım ağı içinde hem sürücülere hem de yayalara hizmet edecek şekilde planlandığı belirtildi.

Projenin kapsamı ve fiziksel özellikleri:

Toplam 4.140 metrekare arsa üzerinde inşa edilecek tesiste yaklaşık 650 metrekare kapalı alan yer alacak. Bu alanda kafeterya ve benzinlik hizmet binası bulunacak; ayrıca 210 metrekare çelik kanopi, oto yıkama alanı, otopark, araç sirkülasyon alanları ve çevre düzenlemeleri projede öngörülüyor. Modern mimari anlayışla tasarlanan yapıların, bulvarın görünümüne katkı sunması amaçlanıyor.

Hizmet ve sürdürülebilir gelir hedefi:

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun temel atma töreninde projenin belediyenin hizmet kapasitesini artıracağı kadar gelir kaynaklarını da güçlendireceğini vurguladı. Başkan Uzun, bu tesisin yalnızca akaryakıt temini sağlamayacağını, kafeterya, oto yıkama ve otopark gibi tamamlayıcı hizmetlerle bütüncül bir kullanım sunacağını belirtti. Tören konuşmalarının ardından dualar okundu ve kurban kesimi gerçekleştirildi.

Projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği bildirildi. Belediye yetkilileri, tesisin hem vatandaşların gündelik ihtiyaçlarına cevap vermesini hem de belediyeye düzenli ve sürdürülebilir gelir sağlamasını hedeflediklerini kaydetti. Bölgedeki araç giriş-çıkışları ve otopark düzenlemelerinin işlevsel olması için trafik ve mimari uyuma önem verileceği ifade edildi.

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRE KAZANDIRILACAK YENİ YATIRIMLARDAN BİRİ OLAN BELEDİYE BENZİNLİĞİ VE KAFETERYASI İÇİN İLK ADIM ATILDI. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI’NDA HAYATA GEÇİRİLECEK PROJENİN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.