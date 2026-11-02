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Aksa Akrilik, 1. yarı yıl elektrik tüketimini I-REC ile belgelendirerek karbon yönetimini derinleştirdi

Aksa Akrilik, Tekstil İşletmesi'nin 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemindeki 8 bin 407 MWh elektrik tüketimini I-REC sertifikası ile belgelendirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aksa Akrilik, 1. yarı yıl elektrik tüketimini I-REC ile belgelendirerek karbon yönetimini derinleştirdi

Aksa Akrilik'in yeni belgelendirme adımı:

Aksa Akrilik, Tekstil İşletmesi’nin 2026 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin elektrik tüketiminin tamamını Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirdi. Şirketin paylaştığı bilgiye göre, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde Tekstil İşletmesi tarafından tüketilen toplam 8 bin 407 MWh elektrik için yenilenebilir kaynaklara ait sertifikalar şirket adına itfa edilerek ilgili tüketim belgelendirildi.

I-REC uygulamasının emisyon muhasebesine etkisi:

Uluslararası geçerliliğe sahip I-REC sistemi, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin çevresel niteliğini kayıt altına alıyor. Aksa Akrilik’in hesaplamalarına göre, sertifikalandırılan bu elektrik tüketimi sayesinde piyasa temelli Kapsam 2 emisyon muhasebesinde 3 bin 647,61 ton karbondioksit eşdeğeri (tCO2e) emisyon azaltımı sağlandığı hesaplandı. Bu tür belgelendirme, şirketin enerji kaynaklı emisyonlarının şeffaf ve uluslararası kabul gören bir yöntemle izlenmesine olanak veriyor.

Enerji yönetimi ve üretimde sürdürülebilirlik:

Aksa Akrilik, üretim süreçlerinde enerji verimliliği ve atık ısı kazanımını merkeze alarak yürüttüğü çalışmaları, I-REC uygulamasıyla elektrik tüketiminin yenilenebilir kaynaklarla belgelendirilmesini de kapsayacak şekilde genişletti. Bu yaklaşım, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve enerji kaynaklı karbon emisyonlarını yönetme çabalarına yeni bir boyut kazandırıyor.

AKSA AKRİLİK, TEKSTİL İŞLETMESİ’NİN 2026 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNE AİT ELEKTRİK TÜKETİMİNİN...

AKSA AKRİLİK, TEKSTİL İŞLETMESİ’NİN 2026 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNE AİT ELEKTRİK TÜKETİMİNİN TAMAMINI ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI (I-REC) İLE BELGELENDİRDİ. ŞİRKETTE İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN BU UYGULAMA, AKSA AKRİLİK'İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDA ENERJİ KAYNAKLI KARBON EMİSYONLARININ YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ BİR BOYUT KAZANDIRDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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