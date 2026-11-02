Hasat öncesi Köyceğiz'de narenciye için yeni pazarlama yolları konuşuldu

Toplantı yapıldı

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde hasat öncesi döneme ilişkin narenciye ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal ve narenciye üretiminin yoğun olarak yapıldığı mahalle muhtarları katıldı.

Ele alınan konular:

Toplantıda narenciye üretimi ve pazarlama süreçlerindeki mevcut durum gündeme getirildi. Katılımcılar, hasata hazırlık aşamaları, üretim kalitesi ve satış kanallarında yaşanan sıkıntılar gibi konuları değerlendirdi.

Alınan kararlar:

Değerlendirme sonucunda Köyceğiz bölgesinde üretilen narenciye ürünleri için farklı pazarlama imkânlarının araştırılması ve geliştirilmesi yönünde kararlar alındı. Kararların uygulanmasına ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde yapılacak toplantılarda netleştirilmesi kararlaştırıldı.

KÖYCEĞİZ’DE NARENCİYE ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI