Akçaburgaz'da gençlerin yeni buluşma noktası: İskender Pala Kütüphanesi

Esenyurt Belediyesi tarafından Akçaburgaz Mahallesi'ne kazandırılan İskender Pala Kütüphanesi, kısa sürede öğrencilerin ve bölge sakinlerinin tercih ettiği bir merkez haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy tarafından hizmete açılan kütüphane, Yunus Emre Parkı yakınlarında yer alıyor.

Tesis ve olanaklar:

Daha önce şahıslar tarafından işletme amaçlı kullanılan yaklaşık 330 metrekarelik alan, belediye tarafından restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü. Mekân dijital kütüphane anlayışıyla tasarlandı; içinde dijital rezervasyon sistemi ve ücretsiz Wi-Fi bulunuyor. Öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını yapıp ders çalışmalarını sürdürebiliyor.

Kütüphane, öğrencilere ücretsiz ve sınırsız çorba, çay ve su ikramı da sunuyor; bu hizmetler uzun çalışma saatlerinde pratik destek sağlarken sosyal bir ortam da oluşturuyor.

Gençlerin deneyimleri:

İskender Pala Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler, mekânın hem ders hem de kültürel faaliyetler için uygun olduğunu vurguluyor. Öğrencilerden Yağmur Bağaç duygularını şu sözlerle anlattı: "Daha önce evimde ders çalışıyordum. Kütüphaneden önce pek ders çalışan bir arkadaş ortamım bulunmuyordu. Buraya geldikten sonra çözemediğim soruları edindiğim yeni arkadaşlarıma gösterebilme imkanım oldu. Bu benim için çok güzel oldu. Burası gerçekten güzel bir yer. Kitap okumayı çok seviyorum. Kitaplarına da baktım, çok güzel kitaplar var. Sadece ders çalışmak için değil, kitap okumak için de arkadaşlarımız buraya gelebilir."

23 yaşındaki Veysel Güven ise avukatlık sınavına hazırlanmak için kütüphaneyi tercih ettiğini belirterek şunları söyledi: "Kütüphanenin açılması çok yerinde bir hareket olmuş açıkçası. Çünkü daha önce ders çalışmak için Hadımköy’e gitmek zorunda kalıyordum. Trafiğe bağlı olarak günde yaklaşık 2 saatim yolda geçiyordu. Kütüphanenin mahallemizde açılmış olması hem kültürel hem de sosyal açıdan bizim için çok güzel oldu. Ben burada sınavıma hazırlanıyorum ama yeri geliyor, küçük kardeşlerimiz burada kitaplarını okuyor, resimlerini çiziyor ve etkinliklerini yapıyorlar. Konumu çok güzel. Bize sağlanan imkanlar da çok güzel. Sağ olsunlar, içeride bize ikramlarda da bulunuyorlar. Çorbamız, sıcak suyumuz vesaire var. Kaynaklar da yeterli. Bize bu hizmetleri sağlayan Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’a çok teşekkür ederim."

Belediye perspektifi ve sürdürülebilirlik:

Belediye yetkilileri, kütüphanenin açılmasının bölgedeki kültürel yaşamı canlandırmayı ve gençlerin eğitim hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtiyor. İskender Pala Kütüphanesi, Yunus Emre Parkı çevresindeki tercih edilen noktalar arasına girdi ve vatandaşların kitap ve bilgiye erişimini kolaylaştıracak benzeri projelerin devam edeceği ifade ediliyor.

Esenyurt’ta hizmete sunulan İskender Pala Kütüphanesi’ne yoğun ilgi