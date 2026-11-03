Akçadağ'ı tanıtma çalışmaları Malatya Günleri'nde vatandaşla buluştu

İstanbul'da düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Günleri kapsamında Akçadağ Belediyesi standı, hemşerilerle buluşma noktası oldu. Standı ziyaret eden vatandaşları ağırlayan Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ziyaretler sırasında yakın temas ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Belediye standında sıcak buluşma:

Ulutaş, standa gelen hemşerileriyle tek tek ilgilenerek kentle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretçilerle yapılan sohbetlerde Akçadağ'ın tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşılırken, karşılıklı teşekkür ve iyi dilekler ön plana çıktı.

Birlik ve dayanışma vurgusu:

Etkinlikte konuşan Ulutaş, Malatya ve Akçadağ arasındaki birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu ve hemşerilerinin gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Ziyaretlerin, ilçe ile kent arasında sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ, MALATYA GÜNLERİ’NDE HEMŞERİLERİYLE BULUŞTU