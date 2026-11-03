İzmir’e 1 trilyon 275 milyar liralık yatırım: 24 yıllık dönüşümün izleri

24 yıllık değişim ve iktidar vurgusu:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı açıklamada, 3 Kasım 2002’den bu yana Türkiye’de başlayan dönüşümün İzmir’de de somut karşılıklar bulduğunu belirtti. Saygılı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımların ülkenin pek çok alanda çehresini değiştirdiğini söyledi.

Açıklamada, sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, savunma sanayi, tarım, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerçekleştirilen yatırımların yeniden yapılanmayı ve büyümeyi beraberinde getirdiği vurgulandı. Saygılı, bir dönemin hayal olarak görülen projelerinin gerçeğe dönüştüğünü ve kamusal altyapının güçlendiğini ifade etti.

yatırımların kapsamı:

Saygılı, AK Parti iktidarları döneminde ülke genelinde hayata geçirilen projeler arasında şehir hastaneleri, yeni üniversiteler, otoyollar, köprüler, tüneller, hızlı tren hatları ve havalimanları gibi büyük ölçekli yatırımları sıraladı. Savunma sanayinde yerli üretimin artması, İHA ve SİHA’lardan savaş gemilerine ve milli muharip uçak projelerine kadar uzanan bir üretim kapasitesi kazanıldığına dikkat çekti.

Enerji alanında yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yükseltilmesi ile doğal gaz altyapısının yaygınlaştırıldığı; tarımda ise baraj, gölet ve sulama tesisleriyle üretim altyapısının güçlendirildiği belirtildi. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, teknoloji merkezleri ve sanayi yatırımlarıyla üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirildiği kaydedildi.

İzmir için yapılan çalışmalar:

İzmir özelinde ise Saygılı, kentin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu yatırım dönemini yaşadığını söyledi. Şehrin su kaynaklarını güvence altına alan baraj ve sulama projeleriyle tarımsal altyapının güçlendirildiği; TOKİ projeleriyle on binlerce konutun inşa edildiği ifade edildi.

Ulaşım altyapısında öne çıkan projeler arasında İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir Çevre Yolu, Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli ve İZBAN gibi çalışmaların yer aldığı, bu projelerin ilçeler arası bağlantıları kuvvetlendirerek ticarete, turizme ve yerel ekonomiye katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca Aliağa’dan Kemalpaşa’ya, Torbalı’dan Bergama’ya uzanan sanayi yatırımlarının kentin ekonomik potansiyelini desteklediği belirtildi.

Saygılı, İzmir’e yapılan kamu yatırımlarının toplamının 1 trilyon 275 milyar lira olduğunu kaydederek, bu büyüklüğün kentin Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı yatırım dönemine işaret ettiğini söyledi. Bu yatırımların sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp gelecek nesillere kalıcı kazanımlar bıraktığına dikkat çekildi.

zorlu süreçler ve uluslararası konum:

Açıklamada, yolculuğun kolay olmadığının altı çizilerek 27 Nisan e-muhtırası, 17-25 Aralık girişimleri ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gibi sınamalardan geçildiği hatırlatıldı. Her defasında milletin iradesinin ve kararlılığının belirleyici olduğu vurgulandı.

Saygılı, Türkiye’nin bugün bölgesel ve küresel meselelerde daha etkin bir aktör hâline geldiğini, diplomasi, arabuluculuk ve insani yardımlarla krizlerin çözümünde rol üstlendiğini belirtti. Gazze’den Filistin’e uzanan insani çabalara dikkat çekilerek, ülkenin artık uluslararası gelişmelerde sadece takip eden değil görüşü alınan bir konumda olduğuna işaret edildi.

Kapanışta Saygılı, 3 Kasım 2002’den bu yana süren siyasi yolculuğun Türkiye Yüzyılı hedefiyle devam ettiğini belirtti ve hizmet siyasetinin, millet iradesinin ve güçlü Türkiye vizyonunun merkezde olduğunu ifade etti. İzmir’in potansiyelinin daha ileri taşınması ve yatırımların sürdürülmesinin öncelikli hedefler arasında olduğu vurgulanarak, 24. yılın anısına emek verenlere teşekkür edildi ve "Durmak yok, yola devam" mesajı yinelendi.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI