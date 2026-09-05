Akçakoca’da anaokulu hedefiyle eğitim altyapısına ilk adım atıldı

Akçakoca’da Diyanet Anaokulu için ilk resmi adım

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında Akçakoca’da düzenlenen toplantıda, ilçeye kazandırılması planlanan Akçakoca Diyanet Anaokulu Projesi için değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı ve projenin hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Proje kapsamı ve planlamada öne çıkanlar:

Görüşmelerde okulun yapılacağı alan, proje süreci ve fiziki ihtiyaçlar ayrıntılı olarak ele alındı. Katılımcılar, alan seçiminden inşaat planlamasına kadar atılacak adımları ve gerekli koordinasyonu konuştu.

Eğitim altyapısına beklenen katkılar:

Projenin tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu hedefin, yerel ailelerin erişimini kolaylaştırması ve erken çocukluk dönemine yönelik hizmet kapasitesini yükseltmesi bekleniyor.

Yetkililer, toplantıda belirlenen yol haritasına göre projenin bir sonraki aşamalarına geçileceğini; yer seçiminden sonra proje geliştirme ve koordinasyon süreçlerinin sürdürüleceğini belirtti.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA, AKÇAKOCA’DA YAPILMASI PLANLANAN DİYANET ANAOKULU PROJESİ İÇİN DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.