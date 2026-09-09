akçakoca’da bağımlılıkla mücadelede 'kaybetmeden fark et' standı

Akçakoca’da bağımlılıkla mücadelede farkındalık atağı

9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte "Kaybetmeden Fark Et" temasıyla açılan stand, ilçede sağlık okuryazarlığını artırmayı ve bağımlılıklara karşı erken farkındalık oluşturmayı hedefledi. Akçakoca Merkez Camii önünde kurulan stantta ziyaretçilere tütünün ve tütün ürünlerinin başta kanser, kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere sağlık üzerindeki olumsuz etkileri aktarıldı.

Sağlık taraması ve yönlendirme:

Etkinlik kapsamında Sağlık Memuru Selim Küçükoğlu tarafından vatandaşların karbonmonoksit ölçümleri yapıldı. Ölçümlerde destek gerektiren bireyler, doğrudan sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi. Organizasyon, sigarayı bırakmanın koruyucu sağlık açısından önemini vurgulayarak mevcut hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasını sağladı.

Dijital bağımlılığa karşı bilgilendirme:

Sosyal Çalışmacı M. Emin Kılıç tarafından verilen eğitimlerde "Teknolojinin Bilinçli Kullanımı" ve "Güvenli İnternet Kullanımı" konuları ele alındı; katılımcılara bu başlıklarda hazırlanan broşürler dağıtıldı. Çalışma, tütün ve madde bağımlılıklarının yanı sıra dijital bağımlılığın sağlık üzerindeki etkilerine de dikkat çekti.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle toplumda sağlıklı yaşam davranışlarının desteklenmesi, bağımlılıklardan korunma bilincinin genişletilmesi ve yerel sağlık hizmetlerine yönlendirmenin artırılması amaçlandı. Stand, hem bireysel risk farkındalığını yükseltmeyi hem de ihtiyaç duyanlara somut destek sağlamayı hedefleyen uygulamalı bir yaklaşım sundu.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA “KAYBETMEDEN FARK ET” TEMASIYLA FARKINDALIK STANDI KURDU.