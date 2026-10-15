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Akçakoca'da dere yatakları seferberliği: Sarma Deresi temizleniyor

Meteorolojinin uyarısıyla Akçakoca Belediyesi, Sarma Deresi ve ilçedeki dere yataklarında iş makineleriyle temizlik yaparak taşkın riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Akçakoca'da dere yatakları seferberliği: Sarma Deresi temizleniyor

Akçakoca'da dere yatakları seferberliği: Sarma Deresi temizleniyor

Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı sel uyarısının ardından Akçakoca Belediyesi ekipleri ilçede önlem çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, taşkın riskini azaltmak amacıyla Sarma Deresi'nin yatağında müdahalede bulundu.

Temizlik çalışmasının kapsamı:

İş makineleri, Değirmenağzı mevkisinden başlayıp Karadeniz'e dökülen Sarma Deresi yatağında biriken çalı, ağaç parçaları ve diğer atıkları temizledi. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla sürüklenen malzemeler özellikle 15 Temmuz Parkı çevresindeki dere yatağına birikmişti.

Amaç ve yürütülen önlemler:

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların 2019 yılında yaşanan sel felaketine benzer olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Yetkililer, ilçedeki dere yataklarında düzenli temizlik ve kontrollerin sürdürüleceğini vurguladı.

Çalışmaların ilçe genelinde eş zamanlı olarak devam ettiği, ekiplerin kritik noktalarda temizlik ve tahliye önlemlerini sürdürdüğü kaydedildi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, METEOROLOJİNİN BATI KARADENİZ İÇİN YAPTIĞI SEL...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, METEOROLOJİNİN BATI KARADENİZ İÇİN YAPTIĞI SEL UYARISININ ARDINDAN SARMA DERESİ’NDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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