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Akçakoca'da kuvvetli rüzgar reklam panolarını yerle bir etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar, kavşaklardaki açık hava reklam tabelalarını kökünden söküp yollara savurdu; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçakoca'da kuvvetli rüzgar reklam panolarını yerle bir etti

Akçakoca'da kuvvetli rüzgar reklam panolarını yerle bir etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, kent merkezinde ve ilçe girişindeki kavşaklarda bulunan açık hava reklam panolarını kökünden söküp devirdi.

oluşan tehlike ve müdahale:

Birçok tabela kökünden sökülerek yerle bir olurken, savrulan sac ve metal parçaları trafikte seyreden sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı.

belediye ve emniyetin çalışmaları:

Kuvvetli rüzgarın ardından belediye ve emniyet ekipleri, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Yollara ve kaldırımlara devrilen reklam tabelaları ile metal parçaların kaldırılması için temizlik ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE, KUVVETLİ RÜZGAR KENT MERKEZİNDE BULUNAN AÇIK HAVA REKLAM...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE, KUVVETLİ RÜZGAR KENT MERKEZİNDE BULUNAN AÇIK HAVA REKLAM TABELALARINI YERLE BİR ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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