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Okul çevrelerinde 'sıfır tolerans' çağrısı: Muğla valisi ilçelerle güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında VKS ile yapılan toplantıda, 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği, denetimler ve tedbirler görüşüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul çevrelerinde 'sıfır tolerans' çağrısı: Muğla valisi ilçelerle güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi

Vali Akbıyık başkanlığında okul güvenliği toplantısı

Muğla’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilmesi amacıyla düzenlenen değerlendirme toplantısı, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapıldı. Toplantıya Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlık ederken, ilçe kaymakamları ile Vali Yardımcısı İsmail Soykan katıldı.

Gündem: önleyici tedbirler ve denetim planlamaları

Toplantıda, ilçelerde eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yürütülen hazırlıklar detaylı şekilde ele alındı. Okul çevrelerinde alınacak önleyici tedbirler, kolluk kuvvetlerinin denetim planlamaları ve öğrenci servislerinin kontrolleri toplantının öncelikli başlıkları arasında yer aldı. Vali Akbıyık, çocukların huzurlu, hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin en temel öncelik olduğunu vurguladı ve sahada 'sıfır tolerans' ilkesiyle hareket edilmesini istedi.

Talimatlar: metruk binalar, bağımlılıkla mücadele ve kantin denetimleri

Vali Akbıyık, ilçe kaymakamlıklarına bir dizi açık talimat verdi. Buna göre okul çevrelerindeki metruk binaların kontrol edilmesi, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi, okul kantinlerinde hijyen denetimlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi ve taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servislerinin sıkı denetlenmesi gerekiyor.

Toplantıda ayrıca kolluk birimlerinin denetim takvimlerinin netleştirilmesi, riskli bölgelerin önceden tespit edilmesi ve okul yönetimleriyle koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Öğrenci ve velilerin güvenliğinin sağlanması için ihtiyaca göre ek önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Vali Akbıyık, ilçe kaymakamlıklarının süreci bizzat ve titizlikle takip etmesini istedi ve yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler için güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınmasını kararlı bir şekilde vurguladı.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA, İLÇE KAYMAKAMLARININ KATILIMIYLA VİDEO KONFERANS...

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA, İLÇE KAYMAKAMLARININ KATILIMIYLA VİDEO KONFERANS SİSTEMİ (VKS) ÜZERİNDEN DÜZENLENEN TOPLANTIYA VALİ YARDIMCISI İSMAİL SOYKAN DA KATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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