Akçapınar’da ana isale hattı yenileniyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Akçapınar Kırsal Mahallesi’nde uzun süredir sık sık patlayan ana isale hattı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ Ayvalık ekipleri tarafından tamamen yenileniyor. Köy girişindeki Sıkçadiken mevkiinde gece gündüz süren çalışmalarla arızalı bölüm devre dışı bırakılarak 50 metrelik yeni bir ana su hattı döşeniyor.

Sorunun kaynağı ve müdahale:

Sondajdan gelen hattın bir bölümü bir dere yatağı içinden geçtiği için borularda tekrar eden patlamalar yaşanıyordu. Bu nedenle mahallede dört gündür su kesintisi görüldü. Ekipler, arızalı hattı güvenli şekilde izole edip yeni boru montajını yaparak soruna kalıcı çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Çalışmanın takibi ve hedeflenen sonuçlar:

Çalışmalar Akçapınar Mahalle Muhtarı Ali Çakır ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan tarafından yerinde takip ediliyor. BASKİ ekiplerinin sabaha kadar aralıksız sürdürdüğü çalışma tamamlandığında, bölgedeki sürekli boru patlaklarının önüne geçmek ve dört günlük su kesintisini sona erdirmek hedefleniyor.

Yetkililer, yeni hattın devreye alınmasının ardından mahalle sakinlerinin düzenli su teminine yeniden kavuşacağını, benzer arızaların önlenmesi için ise düzenli bakım ve izleme çalışmalarının süreceğini belirtti.

AKÇAPINAR’DA DÖRT GÜNLÜK SU ÇİLESİNE 50 METRELİK KESİN ÇÖZÜM