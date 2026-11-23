Buldan'da anısına düzenlenen izinli sürek avı tamamlandı

Buldan merkez ve kırsal mahalleleri ile çevre ilçelerden gelen avcılar, genç yaşta yaşamını yitiren iş insanı Celal Erkaraca anısına düzenlenen izinli sürek avında bir araya geldi. Etkinlik hem anma hem de bölgedeki tarım ürünlerine zarar veren yaban domuzu popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirildi.

Katılım ve operasyon:

Yaklaşık 200 avcının katıldığı avda, Çatak, Aktaş, Süleymanlı ve Kovanoluk mahallelerinin kırsal alanlarında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 30 yaban domuzu etkisiz hale getirildi. Organizasyon, yetkililerin izin verdiği koşullar içinde, belirlenen güzergâhlarda ve güvenlik önlemleri alınarak tamamlandı.

Anma töreni ve sosyal etkinlik:

Avın ardından Armutlugedik mevkiinde düzenlenen yemekli programda katılımcılar oyun havaları eşliğinde bir araya gelerek anmayı sürdürdü ve günün yorgunluğunu attı. Etkinlik, anma niteliğinin yanı sıra yerel toplulukla dayanışma ortamı da sağladı.

Buldan Kara Avcılar Derneği yönetim kurulu üyesi Süleyman Erkaraca, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek ilerleyen yıllarda benzer organizasyonları sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti. Erkaraca, avın kazasız tamamlandığını vurgulayarak yaban domuzlarının üreticilere verdiği zararın azaltılmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Yerel üreticiler açısından düzenlenen bu tür izinli sürek avlarının hem zararlı türlerle mücadeleye hem de toplumsal birlikteliğe katkı sunduğu belirtildi. Organizasyonun güvenlik ve yasal çerçevede yürütülmesi, etkinliğin öncelikli unsurları arasında yer aldı.

BULDANLI AVCILAR GENÇ, YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN İŞİNSANI CELAL ERKARACA ANISINA DÜZENLENEN AVDA BİR ARAYA GELDİ.