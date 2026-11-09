Dolar 50,1770 +0,09%
Euro 56,2131 +0,60%
Bist 11.588,60 +0,92%
Altın Gram 6.623,43 +0,76%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,23 -2,13%
--°

Akciğer kanserinde belirtileri küçümsemeyin, erken tanı belirleyici olabilir

Uzm. Dr. Demet Çetin, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemini vurguladı; uzun süren öksürük ve kanlı balgam uyarısı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Akciğer kanserinde belirtileri küçümsemeyin, erken tanı belirleyici olabilir

Uzm. Dr. Demet Çetin'in değerlendirmesi:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Çetin, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada akciğer kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. Çetin, hastalığın erken evrelerinde belirgin şikâyetlere neden olmayabileceğini ve bu nedenle bazı vakalarda tanı sürecinin gecikebildiğini belirtti.

Dr. Çetin, uzun süre devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kanlı balgam gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Belirtilerin farklı solunum yolu hastalıklarında da görülebileceğini söyleyerek, yalnızca şikâyetlere dayanılarak karar verilmemesi ve gerektiğinde göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.

risk faktörleri ve kimlerin dikkat etmesi gerektiği:

Çetin, akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu; puro, nargile ve diğer tütün ürünlerinin de akciğer dokusuna zarar verdiğini belirtti. Ayrıca pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı ve bazı mesleki maruziyetlerin risk artıran etkenler arasında yer aldığına dikkat çekti. Akciğer kanserinin yalnızca sigara içenlerde görülmediğini, bu nedenle sigara kullanmayan kişilerin de ortaya çıkan solunum sistemi şikâyetlerini önemsemesi gerektiğini söyledi.

tanı süreci ve hangi yöntemler kullanılıyor:

Tanı sürecinin hastanın şikâyetleri, sigara öyküsü, fizik muayene ve görüntülemelerin birlikte değerlendirilmesiyle başladığını aktaran Çetin, gerek görüldüğünde akciğer tomografisi, PET/BT ve bronkoskopi gibi yöntemlerin kullanılabildiğini belirtti. Kesin tanı için şüpheli dokudan örnek alınarak patolojik inceleme yapılmasının genellikle gerekli olduğunu, tümörün türü ve evresinin belirlenmesinin tedavi planı açısından önemli olduğunu söyledi. Tanı sonrasında hastaların ilgili uzmanlık branşlarının birlikte değerlendirmesiyle takip edildiğini ekledi.

tarama ve korunma önerileri:

Yüksek riskli kişilerde taramanın önemine vurgu yapan Çetin, uygun risk grubundaki kişilerin düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama konusunda hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Akciğer grafisinin, akciğer kanseri taramasında düşük doz bilgisayarlı tomografinin yerine geçmediğini ifade ederek tarama yönteminin kişiye uygun şekilde belirlenmesinin altını çizdi.

Sigarayı bırakmanın akciğer sağlığı için en etkili adımlardan biri olduğunu söyleyen Çetin, sigaranın bırakılmasının zaman içinde hastalık riskini azaltmaya katkı sağladığını belirtti. Ayrıca pasif içicilikten kaçınma, zararlı mesleki maruziyetlere karşı koruyucu önlemler alma ve solunum sistemi şikâyetlerini ertelemeden uzmana gösterme çağrısında bulundu.

Uzm. Dr. Demet Çetin, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nın toplumda erken tanı bilincini artırmak için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak özellikle risk grubundaki kişilerin kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. DEMET ÇETİN

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. DEMET ÇETİN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nilüfer'de satranç hamleleriyle Atatürk anıldı
images

Dilovası'na çok katmanlı sosyal yaşam: 7 bin 197 metrekare Kent Meydanı yükseliy...
images

Kırsalda konfor için adım: Sırma mahallesinde parke çalışması
images

HG Hospital'da robotik rehabilitasyonla yeniden yürümeyi öğretiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü

Eskişehir'de dondurucu soğukta ağaçlar ve araç camları buz tuttu

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Uğranmadan dönülmeyen lezzet: Ulaş etli pidesinin odun ateşinde sırrı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL