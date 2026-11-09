Akciğer kanserinde belirtileri küçümsemeyin, erken tanı belirleyici olabilir

Uzm. Dr. Demet Çetin'in değerlendirmesi:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Çetin, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada akciğer kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. Çetin, hastalığın erken evrelerinde belirgin şikâyetlere neden olmayabileceğini ve bu nedenle bazı vakalarda tanı sürecinin gecikebildiğini belirtti.

Dr. Çetin, uzun süre devam eden öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kanlı balgam gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Belirtilerin farklı solunum yolu hastalıklarında da görülebileceğini söyleyerek, yalnızca şikâyetlere dayanılarak karar verilmemesi ve gerektiğinde göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.

risk faktörleri ve kimlerin dikkat etmesi gerektiği:

Çetin, akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu; puro, nargile ve diğer tütün ürünlerinin de akciğer dokusuna zarar verdiğini belirtti. Ayrıca pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı ve bazı mesleki maruziyetlerin risk artıran etkenler arasında yer aldığına dikkat çekti. Akciğer kanserinin yalnızca sigara içenlerde görülmediğini, bu nedenle sigara kullanmayan kişilerin de ortaya çıkan solunum sistemi şikâyetlerini önemsemesi gerektiğini söyledi.

tanı süreci ve hangi yöntemler kullanılıyor:

Tanı sürecinin hastanın şikâyetleri, sigara öyküsü, fizik muayene ve görüntülemelerin birlikte değerlendirilmesiyle başladığını aktaran Çetin, gerek görüldüğünde akciğer tomografisi, PET/BT ve bronkoskopi gibi yöntemlerin kullanılabildiğini belirtti. Kesin tanı için şüpheli dokudan örnek alınarak patolojik inceleme yapılmasının genellikle gerekli olduğunu, tümörün türü ve evresinin belirlenmesinin tedavi planı açısından önemli olduğunu söyledi. Tanı sonrasında hastaların ilgili uzmanlık branşlarının birlikte değerlendirmesiyle takip edildiğini ekledi.

tarama ve korunma önerileri:

Yüksek riskli kişilerde taramanın önemine vurgu yapan Çetin, uygun risk grubundaki kişilerin düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama konusunda hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Akciğer grafisinin, akciğer kanseri taramasında düşük doz bilgisayarlı tomografinin yerine geçmediğini ifade ederek tarama yönteminin kişiye uygun şekilde belirlenmesinin altını çizdi.

Sigarayı bırakmanın akciğer sağlığı için en etkili adımlardan biri olduğunu söyleyen Çetin, sigaranın bırakılmasının zaman içinde hastalık riskini azaltmaya katkı sağladığını belirtti. Ayrıca pasif içicilikten kaçınma, zararlı mesleki maruziyetlere karşı koruyucu önlemler alma ve solunum sistemi şikâyetlerini ertelemeden uzmana gösterme çağrısında bulundu.

Uzm. Dr. Demet Çetin, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nın toplumda erken tanı bilincini artırmak için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak özellikle risk grubundaki kişilerin kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. DEMET ÇETİN