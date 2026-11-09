HG Hospital'da robotik rehabilitasyonla yeniden yürümeyi öğretiyor

HG Hospital'da robotik rehabilitasyon başladı:

Özel HG Hospital Hastanesi (Kahramanmaraş) bünyesinde kullanılmaya başlayan robotik rehabilitasyon cihazı, felç, serebral palsi, multiple skleroz ve omurilik yaralanması gibi nedenlerle yürüme güçlüğü yaşayan hastaların tedavisine destek veriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları kapsamında kullanılan cihaz, hastaların kontrollü, ritmik ve simetrik adımlarla tekrar yürüyüş egzersizleri yapmasını sağlıyor.

Nasıl çalışıyor ve hastaya katkıları:

Cihaz, tekrarlı hareketlerle sinir sisteminin yeniden öğrenmesini destekleyerek nöroplastisiteyi teşvik ediyor. Terapide amaç, hastanın beyne doğru yürümeyi yeniden öğretmek; buna ulaşmak için cihaz, manuel uygulamalara göre çok daha fazla tekrar yapılmasına imkan tanıyor. Bu özellik, özellikle düşme korkusu olan felçli hastalarda yürümeye başlamayı kolaylaştırıyor.

Dr. Beşir Şahin İnceer, cihazın fizik tedaviye olan katkılarını şöyle özetliyor: "Genelde bu hastalar yürümekte zorlandığı için bu cihazla doğru yürümeyi yeniden öğretiyoruz. Elle yapamadığımız tekrar sayılarına ulaşabiliyoruz. Bu cihaz sayesinde hem ritmik hem simetrik hem de doğru yürümeye katkı sağlıyor. Tekrar sayısını belli bir zamanda daha fazla yaptığı için beyinde yeni yollar, yeni haritalar, nöroplastisite dediğimiz yeni alanlar oluşturuyor ve yürümeyi destekliyor. Diğer katkısı motivasyon. Hastaların bu cihazla moral ve motivasyonları çok daha fazla artıyor. Yürümeye, yeniden yürüyebilmeye inançları artıyor ve bu da tedaviye ciddi katkılar sağlıyor."

İlk uygulama: felç geçiren hasta vakası:

Uygulama, daha önce beyin rahatsızlığı nedeniyle felç geçirmiş ve vücudunun sol tarafını kullanmakta güçlük çeken bir hastada başlatıldı. İnceer, hastayla ilgili şu bilgiyi verdi: "Hastamız sol tarafını iyi kullanamıyor. Hem sol elini hem sol bacağını iyi kullanamıyor. Bu durumdan dolayı da yürüyemiyor."

"Biz de kullanmaya başladık. Hastalarımıza umut olmaya çalışacağız bu cihazla"

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. BEŞİR ŞAHİN İNCEER(SAĞDAN İKİNCİ),