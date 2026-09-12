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Akciğerinden çıkan yarım santimlik kemik yıllarca süren öksürüğün nedeni oldu

VATS ile çıkarılan yaklaşık yarım santimlik kemik, 41 yaşındaki Mehmet Polat'ın inatçı öksürük, hızlı kilo kaybı ve iştahsızlığının nedeni çıktı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akciğerinden çıkan yarım santimlik kemik yıllarca süren öksürüğün nedeni oldu

Akciğerden çıkan kemik ameliyatla alındı:

İstanbul Sarıyer'de yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Polat, bir süredir devam eden inatçı öksürük, iştahsızlık ve ani kilo kaybı şikayetleriyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan radyolojik incelemede sağ akciğerde şüpheli bir lezyon tespit edildi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok ve ekibi, ayırıcı tanı amacıyla önce bronkoskopi, ardından konsey kararıyla kapalı cerrahi yöntem olan VATS uyguladı.

Tanı süreci ve uygulanan yöntemler:

Polat'ta yaklaşık 2 hafta içinde 7 kilo civarında hızla kilo kaybı, ateş ve enfeksiyon bulguları mevcuttu. Radyolojik görüntülemede düzelme gözlenmeyince bronkoskopi ile şüpheli alandan örnek alındı ve PET görüntüleme ile malignite araştırıldı. Ekip, bronşiyal yapıyı anatomik olarak koruyarak, damarsal yapılar tek tek ayrılarak bronş bölümü açıldı ve şüpheli doku çıkarıldı. Ameliyat, 7 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi ve ameliyat anındaki hızlı patoloji sonuçları kanseri işaret etmedi.

Ameliyat, sonuç ve uyarılar:

Operasyon sırasında söz konusu lezyonun yabancı cisme bağlı gelişen granülasyon dokusu olduğu ve içinde yaklaşık yarım santimlik kemik dokusu bulunduğu belirlendi. Kemik ile çevresindeki dokular alınarak bronş tekrar onarıldı ve işlem kapalı cerrahiyle sonlandırıldı. Derdiyok, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü, böyle vakaların nadir olduğunu ancak yabancı cisimlerin akciğerde yıllarca kalabileceğini vurguladı.

Hasta Mehmet Polat, ameliyat sonrası şikayetlerinin ortadan kalktığını ve kilo almaya başladığını söyledi. Polat, 'Kemiği seven biriyim, olması da bence normal. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı ama bundan sonra biraz zor yerim' diyerek deneyimini paylaştı.

Doç. Dr. Derdiyok, özellikle sigara öyküsü olanlarda ani kilo kaybı, uzun süren öksürük ve ara ara ateş gibi belirtiler görüldüğünde gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca cerrahi müdahalenin gecikmesi halinde akciğer kaybına kadar uzanabilecek ciddi komplikasyonlar, enfeksiyon ve sepsis riskinin doğabileceğini ifade etti.

Hekim, akciğerde görülen her nodülün kanser olduğu anlamına gelmediğini; enfeksiyon, yabancı cisim ve granülasyon gibi farklı tanıların da değerlendirildiğini vurguladı. Erken tanı ve uygun tedavi ile hastanın akciğer kaybı olmadan sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Şişli Hamidiye Etfal'de gerçekleştirilen operasyona ilişkin görüntülerde, hastanın akciğerinin ameliyat öncesi opak görünümü ile ameliyat sonrası havalanmanın yeniden sağlandığı gözlemlendi. Cerrahi ekip, benzer şikayetleri olan vatandaşlara hem geç kalmamaları hem de düzenli kontroller için uyarıda bulundu.

HASTANIN FİLMİDEN FOTOĞRAF

HASTANIN FİLMİDEN FOTOĞRAF

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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