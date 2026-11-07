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Didim'de kadın meclisi yeni dönem yönetimini belirledi

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, Hatice Gençay liderliğinde 2. Genel Kurul'la yeni yönetimini belirledi; toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim'de kadın meclisi yeni dönem yönetimini belirledi

genel kurul ve yeni yapı:

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, kadınların yerel yönetim süreçlerinde söz, karar ve temsil gücünü artırma hedefiyle 2. Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında yapılan seçimlerle Meclis'in yeni dönem yönetimi belirlendi. Bu süreç, Hatice Gençay öncülüğünde kadınların kent yönetimine aktif katılımını teşvik etme amaçlı çalışmaların bir parçası olarak yürütülüyor.

hedefler ve katılımcı yaklaşım:

Kadın Meclisi; kadınların yalnızca kent hizmetlerinden yararlanan kişiler olmaktan çıkarak, yerel politikaların oluşturulmasında söz sahibi olması için ortak zemin yaratmayı sürdürüyor. Meclis, kadınların fikirlerini, taleplerini ve deneyimlerini bir araya getiren katılımcı bir araç işlevi görüyor ve yerel yönetim süreçlerine doğrudan katkı sunuyor.

politikalar, rehber ilkeler ve odak alanları:

Didim Belediyesi, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini güçlendirmeyi, emeğini görünür kılmayı ve toplumsal yaşamın her alanında eşit fırsatlara erişimini sağlamayı yerel yönetim çalışmalarının önceliği olarak görüyor. Bu yönelimde belediyenin imzacısı olduğu Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) ve hazırlık çalışmaları yürütülen Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) kentte kapsayıcı politikalar geliştirilmesine rehberlik eden araçlar olarak öne çıkıyor.

yeni dönemde öncelikler:

Kadın Meclisi yeni dönemde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın emeği, istihdam, sosyal dayanışma, kültürel üretim ve yerel kalkınma gibi alanlarda çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Meclisin amaçlanan rolü, kadınların ihtiyaçlarının, görüşlerinin ve önerilerinin yerel yönetim politikalarına aktarılmasını sağlamak ve uygulanabilir çözümler üretmek olarak tanımlanıyor.

Didim Belediyesi, kadınların kent yaşamında daha güçlü temsil edilmesi ve karar süreçlerine etkin biçimde katılmaları için yürüttüğü çalışmaları sürdürecek; Kadın Meclisi ise bu anlayışın yerel düzeyde uygulayıcı ve ses getirici bileşenlerinden biri olmaya devam edecek.

DİDİM BELEDİYESİ GENEL KURULU YAPILDI

DİDİM BELEDİYESİ GENEL KURULU YAPILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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