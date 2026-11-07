Topkapı surları üzerinde çift gökkuşağı dronla görüntülendi

İstanbul Fatih'te sabah manzarası

İstanbul'da günlerdir aralıklarla süren yağışın bir molası, sabah saatlerinde Fatih semalarında etkisini gösterdi. Yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle semalarda nadir görülen bir doğa olayı ortaya çıktı: çift gökkuşağı.

Tarihi Topkapı surları üzerinde yükselen renkli halkalar, kentin tarihi siluetini arka plana alarak dikkat çekici ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. O anlar civarda bulunanlar tarafından da izlendi ve fotoğraflandı.

dron görüntüleri:

İki gökkuşağı halkasının aynı anda görüldüğü anlar, bir dron kamerası tarafından havadan kaydedildi. Havadan alınan görüntüler, halkaların geniş yayılmasını ve Topkapı surlarıyla olan görsel uyumunu net biçimde gösterdi.

kartpostallık anlar:

Fatih'teki bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya uygun kareler sundu; hem Tarihi Yarımada'nın silueti hem de gökkuşağının çift halkası izleyenlere etkileyici bir manzara sundu. Olay, kısa süre içinde normal hayatın içindeki bu nadir doğa sürprizlerinden biri olarak kayda geçti.

İSTANBUL FATİH’TE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN OLUŞAN ÇİFT GÖKKUŞAĞI, DRON KAMERASIYLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.