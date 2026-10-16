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Akdağmadeni'de kültür rüzgarı: kitap günleri okurları ve yazarları bir araya getiriyor

Akdağmadeni'de 20-25 Ekim'de düzenlenecek dördüncü Kitap Günleri, yazarlar ve yayınevleriyle okurları Belediye Konferans Salonu'nda buluşturacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Akdağmadeni'de kültür rüzgarı: kitap günleri okurları ve yazarları bir araya getiriyor

Akdağmadeni'de dördüncü kitap günleri kapılarını açıyor

Akdağmadeni ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kitap Günleri, 20-25 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri bir araya getirecek. Etkinlik, Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olup çok sayıda yazar ve yayınevinin katılımıyla zengin bir içerik sunmayı hedefliyor.

Etkinliğin amacı ve organizasyon:

Akdağmadeni Belediyesi, Akdağmadeni Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin temel amacı, ilçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kültürel etkinlikleri artırmaktır. Organizasyon, vatandaşların kitaplarla daha sık buluşmasını sağlayacak etkinlik alanları, imza günleri ve yayınevi stantlarıyla desteklenecek.

Katılımcılar, program ve ziyaretçi fırsatları:

Etkinlik boyunca farklı türlerden kitaplar okuyucularla buluşacak; ziyaretçiler eserleri yakından inceleme, yayınevleriyle ve yazarl arla tanışma fırsatı bulacak. Her yaştan kitapseverin katılımına açık olan Kitap Günleri'nin özellikle çocuklar ve gençler için okuma alışkanlığı kazandırma yönünde katkı sağlaması amaçlanıyor.

Etkinlikle ilgili olarak Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın şunları kaydetti: Kitaplar, bilgiye ulaşmanın yanı sıra hayal dünyamızı zenginleştiren, düşünce ufkumuzu genişleten en önemli kaynaklarımızdır. Akdağmadeni Belediyesi olarak kültürel etkinliklerimize büyük önem veriyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Kitap Günleri ile hemşehrilerimizi kitaplarla, yazarlarla ve yayınevleriyle bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla daha fazla vakit geçirmesini istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 20-25 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Kitap Günleri'ne davet ediyorum.

Katılımcı listesi ve program detayları etkinlik öncesi duyurulacak; ziyaretçilere daha geniş bir kitap seçkisi ve etkinlik takvimi sunulması planlanıyor. Ziyaretçilerin bilgi edinme ve satın alma imkânı bulacağı stantlar, söyleşi ve imza etkinlikleri ziyaretçilerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Okurların, yazarların ve yayınevlerinin bir araya geldiği bu tür etkinliklerin yerel ölçekte kültür hayatına canlılık kazandırdığı vurgulanıyor; organizasyonun, ilçede süreklilik kazanması için de önemli bir adım olduğuna dikkat çekiliyor. Etkinlik mekanının adresi olarak Belediye Konferans Salonu belirtildi.

AKDAĞMADENİ’NDE BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK KİTAP GÜNLERİ, 20-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA...

AKDAĞMADENİ’NDE BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK KİTAP GÜNLERİ, 20-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KİTAPSEVERLERİ YAZARLAR VE YAYINEVLERİYLE BULUŞTURACAK.-

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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