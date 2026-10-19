Akdeniz'de barınakta tadilat: geçici önlemlerle can dostlarının yaşamı iyileştiriliyor

Barınakta acil iyileştirme çalışmaları başlatıldı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde hafta sonu etkili olan aşırı yağışlardan etkilenen hayvan barınağında, olumsuzlukları gidermeye ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar başlatıldı. Müdahaleler, barınaktaki riskleri azaltmaya yönelik hızlı ve koordineli adımlar olarak kaydedildi.

geçici önlemler nelerdi:

Çalışmalar, Akdeniz Belediyesi ekipleri ve veteriner personelinin koordinasyonunda, Hayvan Haklarını Koruma ve İzleme Derneği Başkanı Durmuş Sarı ile dernek üyelerinin katılımıyla yürütüldü. Barınak alanlarına yağışın etkisini azaltmak amacıyla brandalar gerildi, su içme havuzları temizlendi ve mama kapları ile kulübeler brandalarla korunmaya alındı. Bu adımların hedefi, kısa sürede hayvanların günlük ihtiyaçlarının güvenli biçimde karşılanmasını sağlamaktır.

kalıcı çözümler için ihale süreci planlanıyor:

Sorumlular, gerçekleştirilen müdahalelerin geçici önlemler niteliğinde olduğunu vurguladı ve kalıcı iyileştirmeler için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda gerekli projelendirme çalışmalarının ardından ihale süreci başlatılmasının planlandığı ifade edildi. Belediyenin ve derneğin koordineli çalışmasıyla mevcut sorunların kısa sürede giderilmesi ve uzun vadede daha güvenli barınma koşulları oluşturulması hedefleniyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hayvanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmalara devam edileceği, sürece katkı sağlayan Durmuş Sarı, dernek üyeleri ve veteriner personele teşekkür edildiği kaydedildi. Yetkililer, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin sürdürüleceğini ve can dostları için daha sağlıklı yaşam alanları oluşturma çabalarının süreceğini belirtti.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE HAFTA SONU ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN HAYVAN BARINAĞINDA, OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ VE HAYVANLARIN YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI.