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Akdeniz'de konteyner yenileme: onarılabilenler atölyede tekrar kullanıma giriyor

Akdeniz Belediyesi, kullanım ömrünü doldurmuş veya hasar görmüş çöp konteynerlerini yeniliyor; onarılabilenler atölyede bakım görüp tekrar sokağa çıkacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz'de konteyner yenileme: onarılabilenler atölyede tekrar kullanıma giriyor

Akdeniz Belediyesi konteynerleri yeniliyor

Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde kullanım ömrünü tamamlayan ve çeşitli nedenlerle yıpranan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerdeki konteynerleri düzenli olarak kontrol ederek, hem yeni yerleştirmeler hem de bakım-onarım uygulamaları yürütüyor.

Kapsam ve uygulama:

Ekipler öncelikle kullanım ömrünü tamamlayan, hasar gören veya ciddi yıpranma belirtileri gösteren konteynerleri tespit ediyor ve bu birimler yenileriyle değiştiriliyor. İhtiyaç duyulan mahallelere yeni konteynerlerin yerleştirilmesi, atıkların daha sağlıklı koşullarda toplanmasını ve temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini hedefliyor. Bu çalışma, sokak temizliğinin sürekliliğini sağlamayı ve vatandaşların günlük yaşam alanlarında daha hijyenik koşullar oluşturmayı amaçlıyor.

Onarım, atölye çalışmaları ve kaynak kullanımı:

Onarılması mümkün olan eski konteynerler, belediyenin atölyelerine götürülerek bakım, onarım ve boyama işlemlerinden geçiriliyor. Bu yaklaşım, konteynerlerin yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlarken belediye kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da katkı sunuyor. Atölyede yapılan onarımlar, konteynerlerin dayanıklılığını artırmayı ve hizmet ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Akdeniz’imizin tüm mahallelerinde temizlik hizmetlerimizi daha etkin ve düzenli hale getirmek için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kullanım ömrünü tamamlayan ve yıpranan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirirken, onarılması mümkün olan konteynerlerimizi de belediyemizin atölyelerinde bakım ve boyama işlemlerinden geçirerek yeniden kullanıma kazandırıyoruz."

Beşikci ayrıca kaynakların verimli kullanılmasının önemine dikkat çekerek, "Amacımız; kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanırken, mahallelerimizde daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmak. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik temizlik ve çevre çalışmalarımızı Akdeniz’in ihtiyaçları doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin konteyner yenileme ve bakım çalışmalarını ilçe genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN VE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE YIPRANAN ÇÖP...

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN VE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE YIPRANAN ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİRKEN, ONARILMASI MÜMKÜN OLAN ESKİ KONTEYNERLERİ DE BAKIM VE ONARIMDAN GEÇİREREK YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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