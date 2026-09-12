Akdeniz’de parklar yenileniyor, çocuk oyun alanları güvenli hale getiriliyor

Akdeniz Belediyesi parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ailelerin dinlenip çocukların güvenle oynayabileceği alanlar oluşturmak amacıyla saha tespitlerine ve gelen taleplere göre çalışmaları planlıyor.

yenilenen zeminler ve ekipmanlar:

Çocuk oyun alanlarının güvenliğini artırmak için bazı parkların zeminleri yenilenmiş; Evci Mahallesi Parkı, Yasemin Parkı ve Üçgen Park kauçuk zeminlerle kaplandı. Aynı kapsamda oyun ve spor grupları, hasar görmüş oyun aletleri ve eskiyen ekipmanlar elden geçirilerek değiştirildi.

saha çalışmaları ve hedefler:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, muhtar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıyor. Okan Merzeci Parkı, Dr. Sadık Ahmet Parkı, Ahmet Kaya Parkı, Orkide Parkı, Manolya Parkı, Açelya Parkı, Cemre Parkı ile Turgut Reis ve Güneş mahallelerindeki parklarda da yenileme çalışmaları gerçekleştirildi; bank ve kamelya gibi oturma grupları ile aydınlatma ekipmanları ve park tabelaları yenilendi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü vurguladı. Beşikci, ilçedeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra vatandaşların güzel vakit geçirebileceği mekanlar oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, 'Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, uzak yakın demeden ilçemizde bulunan ve çeşitli nedenlerle zarar gören yeşil alanlar ile çocuk oyun gruplarında tadilat çalışmaları yapıyor' dedi.

Beşikci ayrıca, 'En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın çok daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğlenip güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla parklarımızda gerekli yenileme çalışmalarımız devam edecek' ifadeleriyle yenileme çalışmalarının önceliğini yineledi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN AİLELERİYLE BİRLİKTE DİNLENİP VAKİT GEÇİRDİĞİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.