Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Akdeniz’de parklar yenileniyor, çocuk oyun alanları güvenli hale getiriliyor

Mersin Akdeniz Belediyesi, park ve yeşil alanlarda kapsamlı yenileme yapıyor; kauçuk zeminler, oyun ve spor grupları ile bank ve aydınlatmalar yenileniyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz’de parklar yenileniyor, çocuk oyun alanları güvenli hale getiriliyor

Akdeniz Belediyesi parklarda bakım ve yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ailelerin dinlenip çocukların güvenle oynayabileceği alanlar oluşturmak amacıyla saha tespitlerine ve gelen taleplere göre çalışmaları planlıyor.

yenilenen zeminler ve ekipmanlar:

Çocuk oyun alanlarının güvenliğini artırmak için bazı parkların zeminleri yenilenmiş; Evci Mahallesi Parkı, Yasemin Parkı ve Üçgen Park kauçuk zeminlerle kaplandı. Aynı kapsamda oyun ve spor grupları, hasar görmüş oyun aletleri ve eskiyen ekipmanlar elden geçirilerek değiştirildi.

saha çalışmaları ve hedefler:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, muhtar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıyor. Okan Merzeci Parkı, Dr. Sadık Ahmet Parkı, Ahmet Kaya Parkı, Orkide Parkı, Manolya Parkı, Açelya Parkı, Cemre Parkı ile Turgut Reis ve Güneş mahallelerindeki parklarda da yenileme çalışmaları gerçekleştirildi; bank ve kamelya gibi oturma grupları ile aydınlatma ekipmanları ve park tabelaları yenilendi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü vurguladı. Beşikci, ilçedeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra vatandaşların güzel vakit geçirebileceği mekanlar oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, 'Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, uzak yakın demeden ilçemizde bulunan ve çeşitli nedenlerle zarar gören yeşil alanlar ile çocuk oyun gruplarında tadilat çalışmaları yapıyor' dedi.

Beşikci ayrıca, 'En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın çok daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğlenip güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla parklarımızda gerekli yenileme çalışmalarımız devam edecek' ifadeleriyle yenileme çalışmalarının önceliğini yineledi.

MERSİN&#039;İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN AİLELERİYLE BİRLİKTE DİNLENİP VAKİT...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN AİLELERİYLE BİRLİKTE DİNLENİP VAKİT GEÇİRDİĞİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop altyapısında dönüşüm: 400 milyon liralık kanalizasyon hamlesi
images

Tunceli'de Akçayunt köyü yakınında baraj gölünde yüzerek karşıya geçen ayı görün...
images

Kırsal mahallelerin yollarında örnek dönüşüm: Kaklıktaşı ve Tekeliören yenilendi
images

Alanya'da sup ile denize uzanan temizlik hamlesi: mikroplastiklere dikkat

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı