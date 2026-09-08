Akdeniz'de yollar yenileniyor: güvenli ulaşım için kapsamlı düzenleme

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde ulaşımın konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla başlattığı yol açma, düzenleme, tesviye ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, özellikle görüş mesafesini azaltan ve trafik açısından risk oluşturan unsurlara odaklanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır iş makinelerinin desteğiyle başta Kazanlı Mahallesi olmak üzere zaman içinde bozulan yol güzergahlarında tesviye ve düzenleme yaptı. Yapılan ıslah çalışmaları, sürücülerin görüşünü engelleyen viraj içi ve yol kenarlarındaki sorunlu noktaların güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

Ayrıca mahalle genelinde yolları daraltan çalı ve bitkiler budanarak yol genişliği ve görüş mesafesi tekrar sağlandı. Budanan bitkiler kamyonlara yüklenip bölgeden uzaklaştırılırken, yol kenarlarında biriken tarımsal atıklar ile ev ve iş yeri tadilatlarından çıkan tonlarca moloz da ekipler tarafından toplanarak mahalleden çıkarıldı.

Vatandaş memnuniyeti ve devam eden çalışmalar:

Kazanlı Mahallesi sakinleri, yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladı ve ulaşım güvenliğinin artırılması ile çevre temizliğine yönelik hizmetler için Akdeniz Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, ekiplerin ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak, yol güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve mahallelerde biriken bitkisel, tarımsal ile inşaat atıklarını temizlemek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Çalışmaların devamı, bölgedeki trafik güvenliğinin uzun vadede korunması ve mahalle yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından kritik öneme sahip görülüyor.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA YOL AÇMA, DÜZENLEME, TESVİYE VE ISLAH ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.