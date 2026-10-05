Dolar 49,1586 +0,11%
Euro 55,0570 -0,37%
Bist 12.270,18 +0,00%
Altın Gram 6.612,59 +0,52%
EUR/USD 1,1197 -0,54%
Brent Petrol 101,54 -0,69%
--°

Akhisar'ın genç pedal kahramanları Konya'dan madalyalarla döndü

Akhisarlı genç bisikletçiler, Konya Veledromu’nda 3-4 Ekim 2026 düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 3. Yarışı'nda çeşitli kategorilerde madalyalar kazandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Akhisar'ın genç pedal kahramanları Konya'dan madalyalarla döndü

yarışın genel görünümü:

Konya Veledromu’nda 3-4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 3. Yarışına katılan Akhisarlı sporcular, farklı disiplinlerde elde ettikleri derecelerle ilçeye döndü. Yarışlarda hem sprint hem de zaman trial (ITT) branşlarında madalyalar kazanıldı ve kulüp altyapılarının emekleri sonuç verdi.

yarış sonuçları:

Hilal Kaymaz (Akhisar İlçe Spor Kulübü) U13 kadınlar kategorisinde öne çıktı; Scratch yarışını birinci olarak altın madalya kazandı. Kaymaz ayrıca 250 metre flying sprintte ikinci olarak gümüş, 500 metre ITTde üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

İlknur Buğlem Karataş (Karabulut Spor Kulübü) ise U15 kadınlar kategorisinde hem 250 metre flying sprint hem de 500 metre ITT yarışlarını üçüncü sırada tamamlayarak iki bronz madalya kazandı.

performansın anlamı ve ilçedeki yankısı:

Bu sonuçlar, Akhisar’da yetişen sporcuların farklı pist disiplinlerinde rekabet edebildiğini ve altyapı çalışmalarının meyve verdiğini gösteriyor. Sporcuların dönüşü ilçede sevinçle karşılandı ve elde edilen madalyalar hem kulüpler hem de aileler için moral kaynağı oldu.

gelecek için çıkarımlar:

Alınan dereceler, genç sporcuların çok yönlü gelişimine vurgu yapıyor; sprint ve zaman denemelerinde elde edilen başarılar, antrenman programlarının çeşitliliğinin ve teknik hazırlığın etkisini ortaya koyuyor. Kulüplerin ve antrenörlerin bu performansı değerlendirmesi, ilerleyen yarışlarda daha yüksek hedeflere yönelmek için önemli bir zemin oluşturuyor.

KONYA VELEDROMU’NDA 3-4 EKİM 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN PİST BİSİKLETİ KUPASI 3. YARIŞI’NDA...

KONYA VELEDROMU’NDA 3-4 EKİM 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN PİST BİSİKLETİ KUPASI 3. YARIŞI’NDA MÜCADELE EDEN AKHİSARLI SPORCULAR, FARKLI KATEGORİLERDE ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE İLÇEYE MADALYALARLA DÖNDÜ. HİLAL KAYMAZ BİR ALTIN, BİR GÜMÜŞ VE BİR BRONZ DERECE ELDE EDERKEN, İLKNUR BUĞLEM KARATAŞ İKİ BRONZ DERECE KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır
images

Aydınlı Suna Durmaz Koprivnica'da Balkan ikinciliğine uzandı
images

Melikgazi Kayseri'de Jones ve Gülçelik galibiyete taşıdı
images

Kayseri Atletikspor’un galibiyet serisine Elazığ engeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şuhut'un kadın emeği GastroAfyon'da sahne aldı: keşkeğinden patatese

Küçükbaş sürülerinde mavi dil alarmı

Komşularıyla adım adım sağlığa: Nazilli'de parkta hareketli yaşam buluşması

Van Gölü'nde gençler su altı teknolojileriyle kariyer rotası çiziyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp