Akhisar'ın genç pedal kahramanları Konya'dan madalyalarla döndü

yarışın genel görünümü:

Konya Veledromu’nda 3-4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 3. Yarışına katılan Akhisarlı sporcular, farklı disiplinlerde elde ettikleri derecelerle ilçeye döndü. Yarışlarda hem sprint hem de zaman trial (ITT) branşlarında madalyalar kazanıldı ve kulüp altyapılarının emekleri sonuç verdi.

yarış sonuçları:

Hilal Kaymaz (Akhisar İlçe Spor Kulübü) U13 kadınlar kategorisinde öne çıktı; Scratch yarışını birinci olarak altın madalya kazandı. Kaymaz ayrıca 250 metre flying sprintte ikinci olarak gümüş, 500 metre ITTde üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

İlknur Buğlem Karataş (Karabulut Spor Kulübü) ise U15 kadınlar kategorisinde hem 250 metre flying sprint hem de 500 metre ITT yarışlarını üçüncü sırada tamamlayarak iki bronz madalya kazandı.

performansın anlamı ve ilçedeki yankısı:

Bu sonuçlar, Akhisar’da yetişen sporcuların farklı pist disiplinlerinde rekabet edebildiğini ve altyapı çalışmalarının meyve verdiğini gösteriyor. Sporcuların dönüşü ilçede sevinçle karşılandı ve elde edilen madalyalar hem kulüpler hem de aileler için moral kaynağı oldu.

gelecek için çıkarımlar:

Alınan dereceler, genç sporcuların çok yönlü gelişimine vurgu yapıyor; sprint ve zaman denemelerinde elde edilen başarılar, antrenman programlarının çeşitliliğinin ve teknik hazırlığın etkisini ortaya koyuyor. Kulüplerin ve antrenörlerin bu performansı değerlendirmesi, ilerleyen yarışlarda daha yüksek hedeflere yönelmek için önemli bir zemin oluşturuyor.

KONYA VELEDROMU’NDA 3-4 EKİM 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN PİST BİSİKLETİ KUPASI 3. YARIŞI’NDA MÜCADELE EDEN AKHİSARLI SPORCULAR, FARKLI KATEGORİLERDE ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE İLÇEYE MADALYALARLA DÖNDÜ. HİLAL KAYMAZ BİR ALTIN, BİR GÜMÜŞ VE BİR BRONZ DERECE ELDE EDERKEN, İLKNUR BUĞLEM KARATAŞ İKİ BRONZ DERECE KAZANDI.