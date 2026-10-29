Konya'da zirve sınavı: Galatasaray 51. randevuda

maç öncesi özet:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 22 puan toplayıp lider durumda bulunurken, Konyaspor 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ve 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray, bu maçta zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

iki takımın geçmişi ve istatistikler:

İki ekip lig tarihinde bugüne dek 50 kez karşılaştı; Galatasaray bu maçların 36'sını kazanırken, Konyaspor 6 galibiyet alabildi ve 8 karşılaşma berabere bitti. Gol sayılarında Galatasaray 95, Konyaspor ise 35 gole imza attı. Geçen sezon İstanbul'da Galatasaray 3-1, Konya'da ise 2-0'lık skorlarla kazandı.

form, kadro ve eksikler:

Galatasaray, Trabzonspor yenilgisinin ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Deplasmanda bu sezon 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı (Erzurumspor FK 4-0, Başakşehir FK 3-2, Gençlerbirliği 1-0; Trabzonspor 4-0 yenilgisi).

Takımın gol yükünü çeken Nijeryalı Victor Osimhen, attığı 8 golle kulüp içinde en skorer isim konumunda; Osimhen ligdeki gol krallığı yarışında Gift Orban ve Muhammed Salah ile zirvede bulunuyor. Osimhen ligde çıktığı 7 maçın 5'inde gol kaydetti.

Galatasaraylı oyunculardan 10 farklı isim ligde gol sevinci yaşadı: Victor Osimhen 8, Abdülkerim Bardakcı 2, Gabriel Sara 2, Mario Lemina 1, Barış Alper Yılmaz 1, Yunus Akgün 1, Lucas Torreira 1, Roland Sallai 1, Davinson Sanchez 1, Deniz Gül 1.

Ancak savunmada sorunlar sürüyor; takım oynadığı 9 maçta kalesinde 12 gol gördü ve maçların 6'sında kalesini gole kapatamadı. Ayrıca Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinde Archie Brown ile yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğinden Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Üç futbolcu sarı kart sınırında: Rafael Leao, Roland Sallai ve Davinson Sanchez, Konya deplasmanında sarı kart görmeleri halinde 11. haftada RAMS Park'ta oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçında cezalı duruma düşecek.

Konya cephesi ve teknik direktörler:

Konyaspor'un yaz transferinde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Galatasaray'a karşı forma giymesi hâlinde eski takımıyla ilk kez rakip olacak; 28 yaşındaki oyuncu 2021 ve 2022'de Galatasaray forması giymişti. Konya ile çıktığı 6 maçta henüz golle buluşamadı.

Teknik direktörler cephesinde Okan Buruk ile İlhan Palut bugüne dek 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 7 galibiyet alırken, Palut'un ekipleri 1 kez kazandı ve 1 maç berabere bitti.

Galatasaray için Konya maçı, hem liderliği koruma hem de savunma zaaflarını gidermeye çalışma açısından belirleyici bir sınav olacak.

KONYASPOR İLE GALATASARAY KARŞILAŞACAK. (ARŞİV)