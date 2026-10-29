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Trendyol Süper Lig 10. hafta Konyaspor–Galatasaray maçıyla başlıyor

Trendyol Süper Lig’in 10. haftası yarın başlayacak; lider Galatasaray Konyaspor’a konuk olacak. Haftanın maçları 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde oynanacak.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trendyol Süper Lig 10. hafta Konyaspor–Galatasaray maçıyla başlıyor

Trendyol Süper Lig 10. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası yarın oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlıyor. Haftanın karşılaşmaları 31 Ekim Cumartesi, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi tarihlerinde sahada olacak. Lig lideri Galatasaray açılış maçında Konyaspor deplasmanına çıkarken, üst sıraları yakından ilgilendiren birkaç kritik randevu hafta içinde yer alıyor.

haftanın açılış randevusu:

20.00 Konyaspor - Galatasaray maçıyla 10. hafta start alacak. Liderliğini sürdüren Galatasaray için deplasman mücadelesi, fikstürde haftanın ilk dikkat çeken sınavı olarak öne çıkıyor.

hafta boyunca öne çıkan maçlar:

31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe

1 Kasım Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
16.00 Başakşehir - Samsunspor
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

Hafta boyunca Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların maçları ile alt sıralar için kritik eşleşmeler dikkat çekiyor. Taraftarlar, takımlarının ligdeki konumunu güçlendirmek için bu haftayı önemli bir fırsat olarak değerlendirecekler.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASI YARIN OYNANACAK KONYASPOR-GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLAYACAK.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASI YARIN OYNANACAK KONYASPOR-GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLAYACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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