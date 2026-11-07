Hakemi uyarıp kendi kalesine gol atan gençler fair play örneği gösterdi

Eskişehir altyapı takımından saha içinde örnek davranış

U14 A Grubu ilk haftasında oynanan karşılaşmada centilmenlik öne çıktı. 26 Eylül 2026 tarihinde Hasan Doğan Spor Tesisi'nde Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü ile Es Çankaya Spor Kulübü karşılaştı. Maçın ilk yarısında gelişen bir pozisyonda Eskişehir ekibi, tartışmalı bir kararla öne geçti.

Olayın gelişimi:

Maçın ilk yarısında, 12 yaşındaki Beytullah Buğra Temel yere düştü ve pozisyonun faul olmadığı yönünde hakeme itiraz etti. Hakem faul kararı verdi ve serbest vuruştan gelen golle Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü 1-0 öne geçti. Durumu değerlendiren takım ve teknik ekip, elde edilen avantajın haksız olduğu sonucuna vardı.

Bu gelişme üzerine antrenör Muhsin Çakallı, takımından skoru eşitleyecek bir davranış göstermesini istedi. Topun başında bulunan oyuncu Demiralp Kızılkılınç kendi kalesine gidip golü atarak skoru 1-1 yaptı. Bu hareket maç boyunca ve sonrasında tribünlerden alkış aldı.

Antrenör ve oyuncuların açıklamaları:

Antrenör Muhsin Çakallı olayla ilgili, "Bu olay ikili bir pozisyonda oyuncumun faul olmadığı halde hakemin faul verdiğini söylemesi üzerine başladı. Hakem arkadaşımız faulü vermiş oldu. Biz de bu kullandığımız serbest vuruştan gol attık. Gol olunca avantaj sağlamış olduk" diyerek süreci anlattı. Çakallı, spor psikoloğunun uyarısı üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Buna rağmen bu serbest vuruş gol oldu. O yüzden haksız bir gol elde etmiş olduk. Ben hemen saha içerisindeki çocuklardan birine seslendim. Demiralp gidip kendi kalemize kadar golü attı ve rakip takımı da eşitlemiş olduk" ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Beytullah Buğra Temel pozisyonu, "Biz ataktaydık. Ben yere takılıp düşmüştüm. Hakem görmedi, faul verdi. Ben hakeme söyledim, 'Faul değil, ben kendim takıldım' diye. Hakem yine de verdi faulü. Hocam benim hakemle konuşmamı görmüş ancak maç çoktan başlamıştı" sözleriyle anlattı ve yapılan davranışı fair play örneği olarak nitelendirdi.

Golü atan Demiralp Kızılkılınç ise, "Biz haksız gol attıktan sonra santra oldu. Santradan sonra top benim ayağımdaydı. Hocam bana seslendi, 'Kendi kalene at' dedi. Ben de gidip kendi kaleme gol attım. Karşı takım bizi alkışladı ve saygıyla karşıladı" şeklinde konuştu.

Maç sonunda Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü rakibini 7-3 mağlup etti. Antrenör Çakallı, sergiledikleri davranışın örnek olmasını istediğini belirterek, bu iki oyuncuyu ödüllendirdiğini söyledi. Olay, altyapı seviyesinde centilmenliğin ve fair play anlayışının somut bir örneği olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR ALTYAPI DERNEĞİ SPOR KULÜBÜ, ES ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ İLE OYNANAN U14 FUTBOL MAÇINDA HAKSIZ BİR ŞEKİLDE GOL ATTIĞINI DÜŞÜNEREK KALESİNE GOL ATIP SKORU EŞİTLEDİ.