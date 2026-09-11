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Bodrum'da sokaklar yenileniyor: mahallelerde sıcak asfalt seferberliği

Bodrum Belediyesi, Torba ve Bitez'de toplam 5 bin 250 metrekarelik alanda finişerle sıcak asfalt döşemesini tamamladı; Çamlık'ta çalışmalar devam ediyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bodrum'da sokaklar yenileniyor: mahallelerde sıcak asfalt seferberliği

Bodrum'da sokaklar yenileniyor: mahallelerde sıcak asfalt seferberliği

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı uygulamalarını sürdürüyor. Son dönemde Torba ve Bitez mahallelerinde yoğun asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

Torba ve Bitez'te yapılan çalışmalar:

Bitez Mahallesi Pazar Caddesi'nde yaklaşık 400 metre uzunluğunda, 2 bin metrekare alanda finişer ile sıcak asfalt serimi yapıldı. Torba Mahallesi'nde ise Fatma Girik Sokak, 3003 Sokak, 13 Haziran Sokak, 3031 Sokak ve Irmak Sokakta finişer ile sıcak asfalt serim çalışmaları yürütüldü; beş sokakta toplam 3 bin 250 metrekarelik alan kaplandı.

Program ve devam eden çalışmalar:

Bitez ve Torba mahallelerinde tamamlanan çalışmalarla birlikte yaklaşık 5 bin 250 metrekarelik alanda sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilmiş oldu. Şu anda ekipler Çamlık Mahallesinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor ve belirlenen program doğrultusunda diğer noktalarda da üstyapı çalışmalarını sürdürecekler.

BODRUM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE FARKLI KURUMLAR TARAFINDAN ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN CADDE...

BODRUM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE FARKLI KURUMLAR TARAFINDAN ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN CADDE VE SOKAKLARDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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