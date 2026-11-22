Kahvaltı buluşmasından notlar:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Karesi ilçesinde AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Genç Esnaf Kahvaltısı programında gençlerle bir araya geldi. Genç esnaf Alperen'in işletmesinde gerçekleştirilen toplantı, samimi bir ortamda sürdü ve katılımcılar arasında canlı bir diyaloğa zemin hazırladı.

organizasyon ve katılımcılar:

Programa, Milletvekili Canbey'in yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez ile çok sayıda genç üye katıldı. Etkinlik, gençlerin gündemini, işletme deneyimlerini ve esnaf olarak yaşadıkları zorlukları paylaşmaları için fırsat sundu. Mekanın samimi atmosferi, sohbetlerin doğrudan ve içten olmasını sağladı.

canbey'in gençlere mesajı:

Programın ardından açıklama yapan Canbey, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti vurguladı. Canbey, "İl Gençlik Kollarımız tarafından düzenlenen Genç Esnaf Kahvaltısı programında genç kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaştık. Gençlerimizin enerjisi, samimiyeti ve güzel muhabbetiyle güne başladık. Birlikte geçirdiğimiz bu güzel vakit bizler için oldukça kıymetliydi." ifadelerini kullandı. Bu sözler, toplantının dostane ve katılımcı odaklı havasını özetledi.

Canbey, gençlerin taleplerini dinleyerek gündemlerine dair notlar aldı ve esnaf gençlerin beklentilerine dikkat çekti. Sohbetler sırasında gençlerin girişimcilik, iş yeri yönetimi ve yerel destek talepleri öne çıktı; Milletvekili bu konulara yönelik il teşkilatı ile iletişimi sürdüreceğinin sinyalini verdi.

teşekkür ve kapanış:

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Canbey, özellikle İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez ile organizasyonda yer alan teşkilat üyelerine ve işletmeci Alperen'e ayrı ayrı teşekkür etti. Canbey, tüm esnafa "hayırlı ve bereketli kazançlar" diledi.

Kahvaltı boyunca gençlerle sohbet eden milletvekili, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Karesi'de gerçekleştirilen Genç Esnaf Kahvaltısı, samimi sohbetler ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

MİLLETVEKİLİ CANBEY, GENÇ ESNAF KAHVALTISINDA GENÇLERLE BULUŞTU