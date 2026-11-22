Darende'de ulaşım ve altyapı projeleri bakanlık gündeminde

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'u ilçede ağırladı. Yapılan görüşmede Darende'nin ulaşım ve altyapı alanındaki öncelikli ihtiyaçları ile ilçede yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

görüşmede ele alınan öncelikler:

Toplantıda, ilçenin ulaşım altyapısına ilişkin ihtiyaçlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirme yapıldı. Görüşmeye Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, AK Parti Darende İlçe Başkanı Zeki Bozkurt ve MHP Darende İlçe Başkanı Adem Çiçek de katıldı. Katılımcılar, mevcut projelerin ilerleyişi ve öncelik sıralamasına dair görüş alışverişinde bulundu.

d-300 karayolu çalışmaları tamamlandı:

İlçenin önemli ulaşım güzergahlarından olan D-300 Karayolu'nda yürütülen yapım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Darende'nin temel ulaşım sorunlarından birinin çözüme kavuşturulduğu ifade edildi.

Görüşme sonunda Başkan Alican Bozkurt, Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a nazik ziyaretleri ve ilçeye gösterdiği ilgi ile desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplantı, sahadaki ihtiyaçların tespit edilmesi ve projelerin koordinasyonu açısından adım niteliği taşıdı.

DARENDE'DE ULAŞIM VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI