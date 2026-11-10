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Aksa enerji uluslararası yatırımlarla kârlılığını güçlendirdi: üçüncü çeyrek sonuçları

Aksa Enerji üçüncü çeyrekte 14,3 milyar TL ciro, 5,2 milyar TL FAVÖK ve 1,6 milyar TL net kâr açıkladı; devreye alınan yatırımlar ve uluslararası projeler öne çıktı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aksa enerji uluslararası yatırımlarla kârlılığını güçlendirdi: üçüncü çeyrek sonuçları

Finansal sonuçlar ve çeyrek değerlendirmesi:

Aksa Enerji, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide olarak 14,3 milyar TL ciro, 5,2 milyar TL FAVÖK ve 1,6 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Şirketin dokuz aylık performansı ise 35,4 milyar TL ciro, 12,8 milyar TL FAVÖK ve 2,8 milyar TL net dönem kârı olarak kaydedildi. FAVÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artarak %36 seviyesine yükseldi ve bu, operasyonel verimlilik ile yeni kapasite devreye alımlarının bir birleşimi olarak değerlendiriliyor.

Devreye alınan yatırımların kısa vadeli etkisi:

Haziran ve temmuz aylarında devreye alınan yatırımların üçüncü çeyreğin faaliyet kârına olumlu katkı yaptığı belirtildi. Bu yatırımlar arasında Kazakistan'da 264 MW kapasiteli santral, Gaziantep'te 58 MW depolamalı güneş enerjisi santrali ve Şanlıurfa'da 50 MW müstakil depolama tesisi yer aldı. Ayrıca Gana'da Kumasi santralinin temmuz ayında kombine çevriminin tamamlanması, çeyrekte faaliyet kârında belirgin iyileşmeyi destekledi.

Uluslararası projeler ve finansman yapısı:

Aksa Enerji, uluslararası büyüme adımlarını uzun vadeli ve döviz bazlı sözleşmelerle destekliyor. Şirket, Gana Takoradi projesi için Electricity Company of Ghana ile 20 yıl vadeli ve ABD doları bazlı garantili enerji satış anlaşması imzaladı; bu proje 825 MW kapasiteye sahip. Kumasi 2. faz ve Takoradi yatırımlarının tamamlanmasıyla Gana'daki toplam kurulu gücün 1.545 MW'a ulaşması öngörülüyor. Senegal, Gabon ve Burkina Faso yatırımlarının devreye alınmasıyla Afrika'daki hedef kurulu güç ise 2.240 MW düzeyine çıkacak şekilde planlanıyor.

Finansman tarafında ise şirket, projelerin finansmanını uluslararası bankalar ve ihracat kredi garantileriyle sağlıyor. Senegal'deki 255 MW kapasiteli doğal gaz santrali için Helaba Bank ile SERV garantili, 10 yıl vadeli 57 milyon euro kredi sözleşmesi imzalandı; santralde üretilecek elektrik için 25 yıllık euroya endeksli tarife ve alım garantisi planlanıyor. Türkiye'deki depolamalı yenilenebilir yatırımlar kapsamında ise 112 MW kapasiteli Mersin Depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrali için BBVA Hong Kong şubesi ile 124 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi Sinosure garantisi kapsamında tamamlandı.

Ekim ayında şirket Kırşehir'deki Alıç Depolamalı GES'i ticari işletmeye alarak yenilenebilir enerjideki kurulu gücünü 156 MW'a yükseltti. Ayrıca KKTC'deki Kalecik Santrali için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile yapılan ek protokol, santralin kurulu gücünü 35 MW artışla 223 MW'a çıkarma hedefini içeriyor.

Strateji, risk yönetimi ve ileriye dönük odak:

Aksa Enerji CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, şirketin büyüme stratejisinde uzun vadeli enerji ihtiyacına ve yatırımların ekonomik değerine odaklandıklarını, önceliklerinin operasyonel verimliliği artırmak ve yeni yatırımlarla gelir üretme kapasitesini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Ağbal, uzun vadeli garantili satış sözleşmeleri ile çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarının bu yaklaşımı desteklediğini, yatırım döneminde finansal disiplinin korunmasının sürdürülebilir büyüme için belirleyici olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, üçüncü çeyrek verileri Aksa Enerji'nin hem iç pazarda hem de Afrika'daki projelerde devreye aldığı kapasite ve sağlanan uzun vadeli finansmanla kârlılığını artırdığını gösteriyor. Şirketin önümüzdeki dönemde devreye alacağı projelerin takvimi ve nakit akış yönetimi, büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde belirleyici olacak.

AKSA ENERJİ CEO &amp; İCRA KURULU BAŞKANI NACİ AĞBAL

AKSA ENERJİ CEO & İCRA KURULU BAŞKANI NACİ AĞBAL

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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