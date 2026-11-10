Döviz kurlarında sakin açılış: dolar 50,2360, euro 56,3850 liradan

serbest piyasada kur görünümü:

Serbest piyasada dolar 50,2360 liradan, euro 56,3850 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 50,2340 liradan alınan dolar 50,2360 liradan, 56,3830 liradan alınan euro ise 56,3850 liradan satılıyor.

son kapanış ve karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 50,18 liradan, euro ise 56,28 liradan satılmıştı.

Açılış verileri ile son kapanış arasındaki farklar sınırlı; piyasa kısa vadede yatay bir seyir izliyor. Yatırımcılar ve takipçiler için bu tür küçük oynaklıklar işlemlerde belirleyici olabiliyor.

DOLAR 50,2360 LİRADAN, EURO İSE 56,3850 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.