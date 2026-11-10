Döviz kurlarında sakin açılış: dolar 50,2360, euro 56,3850 liradan

serbest piyasada kur görünümü:
Serbest piyasada dolar 50,2360 liradan, euro 56,3850 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 50,2340 liradan alınan dolar 50,2360 liradan, 56,3830 liradan alınan euro ise 56,3850 liradan satılıyor.
son kapanış ve karşılaştırma:
Son kapanışta dolar 50,18 liradan, euro ise 56,28 liradan satılmıştı.
Açılış verileri ile son kapanış arasındaki farklar sınırlı; piyasa kısa vadede yatay bir seyir izliyor. Yatırımcılar ve takipçiler için bu tür küçük oynaklıklar işlemlerde belirleyici olabiliyor.
DOLAR 50,2360 LİRADAN, EURO İSE 56,3850 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!