Erzurum üreticisine yeni destek: Bir Sürü Olsun başvuruları başladı

Projenin amacı ve kapsamı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte hayvancılığı güçlendirmek ve üreticilerin sürü işletmelerini büyütmek amacıyla "Bir Sürü Olsun Projesi"ni hayata geçirdi. Müdürlük, proje kapsamında üreticilere sürü büyütme ve damızlık hayvan desteği sağlayarak sektöre ara dönemlik bir güçlendirme amacıyla adım attı. Projenin duyurusunda kullanılan "Üreten çiftçimizle daha güçlü yarınlara" sloganı, programın hedefini özetliyor.

Destek modeli ve teslimat

Projede her bir grup için üreticiye toplam 16 baş hayvan teslim edilecek. Bu paketin 15 başını gebe etçi ırk dişi hayvan (düve), 1 başını damızlık erkek hayvan (boğa) oluşturuyor. Yetiştiriciler, işletme kapasiteleri ve ihtiyaçlarına göre en az 1, en fazla 3 grup talebinde bulunarak toplamda 16 ile 48 baş arasında hayvan alabilecek.

Teminat ve mali yükümlülükler

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerden, her hayvan için 3 bin TL teminat alınacak. Buna göre bir grup (16 baş) için yatırılması gereken teminat tutarı 48 bin TL olarak belirlendi ve bu tutarlar başvuru sırasında tahsil edilecek. Teminat uygulamasının, projenin sürdürülebilirliğini ve hayvan dağıtımının takibini kolaylaştırmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Başvuru koşulları ve süreç

Başvuru yapacak kişiler için istenen asgari şartlar arasında T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, tarımsal faaliyette bulunmak ve mevcut bir hayvancılık işletmesine sahip olmak veya yeni bir işletme kurma niyetinde olmak yer alıyor. Ayrıca, proje kapsamında belirlenen diğer idari şartların sağlanması gerekiyor.

Gerekli belgeler ve başvuru yeri

Başvuru sırasında üreticilerden talep edilecek evraklar arasında T.C. kimlik belgesi, ikametgâh belgesi, tarımsal faaliyet belgesi, işletme kayıt belgesi ve başvuru dilekçesi bulunuyor. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuruların bizzat İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılması gerektiğini bildirdi.

Takvim ve beklenen ilgiler

Proje duyurusu ile birlikte yetkililer, üreticilerin yoğun ilgi göstermesinin beklendiğini belirtti. Başvurular için son tarih 13 Kasım 2026 olarak ilan edildi. Müdürlük, başvuru yoğunluğuna göre işlemlerin değerlendirilmesi ve hayvan dağıtımının planlanacağını açıkladı.

Projenin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürülerini hızlıca büyütmelerine imkan tanıyarak bölge hayvancılığında üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Başvuruda bulunmayı düşünen üreticilerin istenen belgeleri hazırlayıp süreyi kaçırmamaları önemli.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENTTEKİ HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK VE ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA "BİR SÜRÜ OLSUN PROJESİ"Nİ HAYATA GEÇİRİYOR. PROJE KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE DAMIZLIK HAYVAN DESTEĞİ SAĞLANIRKEN, SON BAŞVURU TARİHİNİN 13 KASIM 2026 OLDUĞU AÇIKLANDI.