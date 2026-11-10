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Hisarcık köylerine düzenli toplama: 25 köy için yeni çöp aracı göreve başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kütahya İl Özel İdaresi desteğiyle Hisarcık İlçe Özel İdaresi envanterine giren araç, 25 köyde düzenli evsel ve katı atık toplayacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hisarcık köylerine düzenli toplama: 25 köy için yeni çöp aracı göreve başladı

Hisarcık’ın yeni atık toplama aracı hizmete girdi

Hisarcık İlçe Özel İdaresi envanterine, hibe yoluyla katılan yeni çöp toplama aracı hizmet vermeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi desteğiyle sağlanan araç, ilçeye bağlı 25 köyte evsel ve katı atıkların düzenli şekilde toplanması amacıyla görev yapacak.

Araç ve hizmet kapsamı:

Envantere kazandırılan araç, köy yollarında düzenli toplama programı çerçevesinde çalışacak. Hizmet, evsel atıkların yanı sıra katı atıkların düzenli toplanmasını hedefleyerek köylerde temizlik ve halk sağlığına katkı sağlamayı amaçlıyor. Araç, Özel İdare bünyesinde planlanan rotalar doğrultusunda ilçenin kırsal kesimlerine hizmet verecek.

Yetkililerin değerlendirmesi:

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, köylere hizmet etmenin kendileri için bir gönül meselesi olduğunu vurguladı. Akbulut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir köyler için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Özel İdare bünyesinde hizmet verecek olan çöp toplama aracımızın tüm köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Akbulut, bu hizmetin ilçeye kazandırılmasında destek veren isimlere teşekkür etti. Teşekkür ettiği isimler arasında Valimiz Musa Işın, AK Parti İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler, milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Kaymakam Erkan Atam ve İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çümen yer aldı. Akbulut, Bizim sevdamız hizmet, önceliğimiz hemşerilerimiz ifadeleriyle çalışmanın süreceğini belirtti.

HİSARCIK’IN 25 KÖYÜNE YENİ ÇÖP TOPLAMA ARACI

HİSARCIK’IN 25 KÖYÜNE YENİ ÇÖP TOPLAMA ARACI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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